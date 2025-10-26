VIDEO | O familie de tineri din Sibiu s-a mutat la Alba Iulia pentru a sprijini persoane de toate vârstele aflate în situații de risc: „A fost dificil la început, dar comunitatea ne-a îmbrățișat”

O familie de tineri din Sibiu s-a mutat la Alba Iulia pentru a sprijini persoane de toate vârstele aflate în situații de risc: „A fost dificil la început, dar comunitatea ne-a îmbrățișat”

Mirela și Valentin Popescu și-au mutat în urmă cu 5 ani familia și asociația din Sibiu, „Asociația Centrul de Dezvoltare personală și combatere a comportamentelor de risc”, la Alba Iulia și spun acum că nu regretă deloc această decizie.

„A fost dificil la început, dar comunitatea ne-a îmbrățișat”, mărturisesc cei doi. Precizează că au găsit un oraș liniștit, unde pot să-și crească copilul și să aibă parte de viața de familie „fără a fi perturbați de prea mulți factori externi”.

Povestea lor a fost surprinsă în cadrul proiectului URBACT „Residents of the Future”.

„Unul dintre motivele pentru care am venit aici este partea de infrastructură, pentru că avem acces în timp oportun atât la Cluj cât și la Sibiu. A fost dificil la început, dar comunitatea ne-a îmbrățișat. Ne-au ajutat diverse persoane care nu ne cunoșteau și ne-au îndrumat, ne-au sfătuit.

Încă un plus al acestei comunități este faptul că este o comunitate strânsă, care se cunoaște foarte bine și atunci lucrurile care sunt de calitate sunt promovate în interiorul ei foarte ușor și sunt transmise cu toată încrederea celuilalt.

Comunitățile de genul acesta consider că sunt oportune pentru a te dezvolta în măsura în care dorești acest lucru. Te sprijină și îți dau o motivație aparte de a menține un anumit standard de calitate, pentru a întoarce ce ai primit de la cei din jur, fiind în permanență în legătură cu aceștia”, spune Valentin Popescu.

Fondată în 2025, „Asociația Centrul de Dezvoltare personală și combatere a comportamentelor de risc” ajută copiii, adolescenții și adulții aflați în situații de risc să se dezvolte într-un mod armonios, asigurând, prin consiliere, integrarea lor socială și profesională.

Asociația și-a început activitatea la nivel local, oferind sprijin în dezvoltarea psiho-socială a copiilor din centre de plasament și case de tip familial din județul Sibiu.

