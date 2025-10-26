Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | O familie de tineri din Sibiu s-a mutat la Alba Iulia pentru a sprijini persoane de toate vârstele aflate în situații de risc: „A fost dificil la început, dar comunitatea ne-a îmbrățișat”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

O familie de tineri din Sibiu s-a mutat la Alba Iulia pentru a sprijini persoane de toate vârstele aflate în situații de risc: „A fost dificil la început, dar comunitatea ne-a îmbrățișat”

Mirela și Valentin Popescu și-au mutat în urmă cu 5 ani familia și asociația din Sibiu, „Asociația Centrul de Dezvoltare personală și combatere a comportamentelor de risc”, la Alba Iulia și spun acum că nu regretă deloc această decizie.

„A fost dificil la început, dar comunitatea ne-a îmbrățișat”, mărturisesc cei doi. Precizează că au găsit un oraș liniștit, unde pot să-și crească copilul și să aibă parte de viața de familie „fără a fi perturbați de prea mulți factori externi”.

Povestea lor a fost surprinsă în cadrul proiectului URBACT „Residents of the Future”.

„Unul dintre motivele pentru care am venit aici este partea de infrastructură, pentru că avem acces în timp oportun atât la Cluj cât și la Sibiu. A fost dificil la început, dar comunitatea ne-a îmbrățișat. Ne-au ajutat diverse persoane care nu ne cunoșteau și ne-au îndrumat, ne-au sfătuit.

Încă un plus al acestei comunități este faptul că este o comunitate strânsă, care se cunoaște foarte bine și atunci lucrurile care sunt de calitate sunt promovate în interiorul ei foarte ușor și sunt transmise cu toată încrederea celuilalt.

Comunitățile de genul acesta consider că sunt oportune pentru a te dezvolta în măsura în care dorești acest lucru. Te sprijină și îți dau o motivație aparte de a menține un anumit standard de calitate, pentru a întoarce ce ai primit de la cei din jur, fiind în permanență în legătură cu aceștia”, spune Valentin Popescu.

Fondată în 2025, „Asociația Centrul de Dezvoltare personală și combatere a comportamentelor de risc” ajută copiii, adolescenții și adulții aflați în situații de risc să se dezvolte într-un mod armonios, asigurând, prin consiliere, integrarea lor socială și profesională.

Asociația și-a început activitatea la nivel local, oferind sprijin în dezvoltarea psiho-socială a copiilor din centre de plasament și case de tip familial din județul Sibiu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Un tânăr din Alba, ”vinovat” că a făcut senzație prin Cluj-Napoca cu o mașină plină de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA. „Dermopigmentistu”: ,,O fi marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou”

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

26 octombrie 2025

De

Un tânăr din Alba, ”vinovat” că a făcut senzație prin Cluj-Napoca cu o mașină plină de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA. „Dermopigmentistu”: ,,O fi marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou” O mașină plină de baloane în formă de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA a făcut senzație […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Piscină construită într-o comună din Alba, din fonduri europene, cu documente false: Proprietara unei pensiuni și administratorul unei firme, condamnați la închisoare cu suspendare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

26 octombrie 2025

De

Piscină construită într-o comună din Alba, din fonduri europene, cu documente false: Proprietara unei pensiuni și administratorul unei firme, condamnați la închisoare cu suspendare Două persoane din Alba au fost condamnate la închisoare cu suspendare după ce au fraudat bugetul Uniunii Europene cu aproape 100.000 de lei. Proiectul a vizat construirea unei piscine la o […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | O nouă TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

26 octombrie 2025

De

TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri O nouă tragedie în munții României s-a produs sâmbătă, 25 octombrie 2025. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproape 500 de metri.  Citește și: FOTO | TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Două […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Chiar și mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul

Mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul Ministerul Economiei,...
Actualitateacum 8 ore

FOTO | Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale: Eveniment care marchează centenarul Patriarhiei Române

Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale Pictura Catedralei Naționale este sfințită, duminică, 26 octombrie, de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 31 de minute

VIDEO | Un tânăr din Alba, ”vinovat” că a făcut senzație prin Cluj-Napoca cu o mașină plină de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA. „Dermopigmentistu”: ,,O fi marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou”

Un tânăr din Alba, ”vinovat” că a făcut senzație prin Cluj-Napoca cu o mașină plină de inimioare și cu mesajul...
Ştirea zileiacum o oră

Piscină construită într-o comună din Alba, din fonduri europene, cu documente false: Proprietara unei pensiuni și administratorul unei firme, condamnați la închisoare cu suspendare

Piscină construită într-o comună din Alba, din fonduri europene, cu documente false: Proprietara unei pensiuni și administratorul unei firme, condamnați...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 ore

VIDEO | „Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem de atractive

„Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem...
Curier Județeanacum 6 ore

25 octombrie 2025 | AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au fost constatate

AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil

Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu

PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să...
Opinii - Comentariiacum 12 ore

26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri ale Marii Uniri din 1918

26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea