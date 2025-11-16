VIDEO | O cruce de fier, omagiu pentru cei care au chinuit în ”Zarca Aiudului”: Oțelul odinioară părtaș la suferință, purificat prin foc și prin cuvânt de un meșter fierar și o poetă
Un meșter fierar din Aiud, Bogdan Rus, împreună cu poeta Eliana Popa, au adus împreună un omagiu celor care au pătimit și au pierit între zidurile reci ale închisorii de la Aiud. Astfel, din oțelul rece care odată îi ținea pe deținuți captivi, a luat naștere o cruce, simbol al izbăvirii și eliberării.
Închisoarea de la Aiud, recunoscută şi sub denumirea de ”Zarca Aiudului” a ”găzduit” între zidurile sale în perioada regimului comunist deţinuţi politici cu pedepse mari, proveniţi din toate categoriile politice şi sociale.
În închisoarea de la Aiud au fost închiși legionari, criminali de război, intelectuali (avocaţi, arhitecţi, comercianţi, farmacişti, medici, ingineri, profesori, preoţi, scriitori, subofiţeri, ziarişti), precum şi pe toţi cei care fuseseră bancheri, chiaburi, moşieri, industriaşi şi diverşi patroni.
,,Astăzi se ridic-o Cruce
Din Aiud, dintre zăbrele
Pentru cei care-ntre ziduri
Au murit în chinuri grele
Pentru cei ce-n suferință
Nu și-au uitat a lor drum
Au luptat pentru credință
Și-au scris pe pereți cu scrum”
,,Aiudul este locul unde multe suflete chinuite au răbdat pentru credința lor. Între zidurile reci ale Zărcii, singura lumină și speranță a celor prigoniți pentru credință a fost o rugăciune în gând și semnul Sfintei Cruci!
Barele reci de oțel au ținut captivi acei oameni ce au îndrăznit să fie împotriva unui sistem asupritor, a unui sistem ce fura valorile culturale și spirituale ale poporului nostru”, spune Bogdan Rus, meșter fierar din Aiud.
În poezia ei, Eliana Popa vorbește despre martiri și despre sfinții închisorilor, volumele ei fiind un tablou de durere.
În mijlocul Aiudului, în contrast cu ceea ce a făcut cunoscut acest oraș, se află și un mic atelier de creație meșteșugărească, Atelierul Forged Blades, care, nu întâmplător, alături de poeta Eliana Popa, a adus la lumină o lucrare, un omagiu adus celor chinuiți pentru credință.
Un oțel ce odinioară a fost părtaș la suferință, astăzi se purifică prin foc și prin cuvânt, ca un solemn imn în cinstea sufletelor chinuite, forjat de meșterul Rus Bogdan și cântat de poeta Eliana Popa. Lucrarea va rămâne ca o dovadă că noi suntem un neam ce nu ne uităm eroii și nici valorile.
Lucrarea a fost donată artistei de către meșterul Rus Bogdan: ,,Suntem un oraș încărcat spiritual și istoric, iar această lucrare este un mic omagiu adus din flăcări și versuri pentru chinurile suferite de martirii neamului”, a mărturisit aiudeanul pentru ziarulunirea.ro.
