VIDEO | Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și pensionari
Autobuzele electrice și bicicletele din Aiud ar urma să fie date în folosință până la sfârșitul lunii iunie 2026, potrivit primarului Dragoș Crișan. Proiectul a ajuns la o valoare de peste 67 de milioane de lei, iar, potrivit edilului, peste 30 de milioane de lei din bugetul local și din credit au fost folosite pentru finalizarea proiectului.
Ziarul Unirea a discutat cu primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, despre stadiul proiectului de transport public ecologic, termenul la care autobuzele electrice și bicicletele ar urma să fie puse în funcțiune, dar și despre costurile suportate din bugetul local pentru finalizarea investiției.
Proiectul a ajuns să coste peste 67 de milioane
Proiectul de transport public ecologic din Aiud a pornit, potrivit primarului Dragoș Crișan, de la o valoare de aproximativ 45 milioane de lei, cu o contribuție locală redusă, însă pe parcurs costurile au crescut semnificativ. Edilul susține că, odată cu avansarea lucrărilor și cu acumularea cheltuielilor suportate din bugetul local, investiția a ajuns în 2025 la peste 67,5 milioane de lei.
„Proiectul de la peste 45 de milioane a ajuns în anul 2025, luna a șaptea, la 67 de milioane, 555.000 de lei”, a declarat acesta. Totodată, Dragoș Crișan a atras atenția că „peste 30 de milioane din bugetul local și credit au fost folosiți pentru finalizarea acestui proiect”.
Recepția fizică de la societatea comercială care a prestat lucrările din cadrul proiectului de transport public ecologic a avut loc astăzi, 23 martie 2026, primarul din Aiud explicând că: ,,o să recepționăm tot ce s-a lucrat pe acest proiect.”
Autobuzele electrice, bicicletele și stațiile de încărcare ar urma să devină funcționale până la sfârșitul lunii iunie, termen până la care municipalitatea trebuie să pună aceste servicii la dispoziția cetățenilor: ,,Este termenul la care noi trebuie să punem la dispoziție aceste servicii, dacă nu, trebuie să dăm banii înapoi”, a mai spus Dragoș Crișan.
Edilul a mai explicat că au existat dificultăți și în ceea ce privește găsirea unui operator pentru preluarea serviciului, după ce la două licitații organizate anterior nu s-a prezentat nimeni. Totuși, la licitația din luna ianuarie, s-a prezentat un participant, primarul din Aiud spunând că: ,,încă nu este câștigător. Suntem la situația în care clarificăm anumite detalii în ceea ce înseamnă preluarea acestui serviciu și a infrastructurii respective.”
Ce facilități vor exista în noul transport ecologic din Aiud
Noul sistem de transport ecologic din Aiud ar urma să vină și cu o serie de facilități pentru anumite categorii de beneficiari. Potrivit primarului Dragoș Crișan, elevii vor beneficia de gratuitate la transportul public, iar persoanele vârstnice ar urma să aibă la dispoziție 12 curse gratuite. „Elevii o să aibă gratuitate pentru transportul public, persoanele vârstnice, seniorii noștri o să aibă, dacă nu mă înșel, un număr de 12 curse gratuite”, a declarat edilul.
În ceea ce privește bicicletele, acestea vor putea fi utilizate gratuit timp de două ore, după care vor trebui returnate în rastelurile special amenajate. Accesarea lor se va face prin intermediul unei aplicații, în care utilizatorii vor introduce datele de identificare necesare. „Bicicletele o să poată fi folosite gratuit pe perioada de 2 ore, după care ele trebuie puse la locurile lor în rastel”, a mai explicat primarul din Aiud.
