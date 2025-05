VIDEO | Nicușor Dan a votat în Făgăraș, la școala unde a învățat: ”Nu trebuie să uiţi niciodată de unde ai plecat”

Nicușor Dan a votat în Făgăraș, la școala unde a învățat: ”Nu trebuie să uiţi niciodată de unde ai plecat”

Nicușor Dan a venit la vot încă de dimineaţa, fiind însoţit de partenera sa, aşa cum era de aşteptat. Aceștia au votat în Făgăraș, în școala unde a învățat candidatul la prezidențiale.

Probabil mulţi români se întreabă acum de ce aceştia ce votează în Făgăraş, şi nu în Bucureşti. Ei, bine, localitatea este oraşul natal al primarului Capitalei. Nicuşor Dan a oferit şi o declaraţie înainte de a intra în secţie. A fost aplaudat de toţi cei prezenţi la secţia de votare, a salutat şi îmbrăţişat pe toată lumea.

“În opinia mea, nu trebuie să uiţi niciodată de unde ai plecat. Nu există două Românii, a marilor oraşe şi a micilor localităţi”.

După ce au votat, cei doi au fost aşteptaţi afară pentru a da câteva declaraţii:

“Am votat cu gândul la toţi oamenii din România. Acum două săptămâni au votat pentru schimbare. Întrebarea este pentru care schimbare? Eu am votat pentru o direcţie europeană, am votat pentru o societate cu dialog, nu cu dezbinare pentru o societate în care să putem avea dialog, am votat cu speranţă pentru că avem oameni cu care să construim România pe care ne-o dorim. Am ales să votez la Făgăraş pentru că oamenii nu trebuie să uite de unde au plecat şiş a arătăm oamenilor că nu există două Romanii, trebuie să fie prosperitate în toată ţara. Această clădire nu există, era o sală de sport. Ne întoarcem la Bucureşti”.

