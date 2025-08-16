VIDEO: Nicolae Stanciu, super gol la debutul pentru Genoa! Internaționalul român, reușită de excepție în Cupa Italiei

Albaiulianul Nicolae Stanciu, super gol la debutul pentru Genoa! Internaționalul român, reușită de excepție în Cupa Italiei

Nicolae Stanciu a reușit un gol senzațional la primul meci oficial pentru Genoa, în Cupa Italiei, victorie cu LR Vicenza, scor 3-0.

Albaiulianul Nicolae Stanciu a marcat la debutul în tricoul celor de la Genoa, victorie 3-0 (2-0) contra lui L.R. Vicenza. Formația patronată de Dan Șucu s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Italiei.

Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative a României,aA ajuns în Italia, iar debutul oficial nu putea fi mai frumos. Patrick Vieira l-a trimis din primul minut într-un meci facil din Cupă, împotriva unei formații din al treilea eșalon, L.R. Vicenza.

După ce a provocat un autogol, la al doilea gol al „grifonilor”, în partea secundă, sub privirile selecționerului Mircea Lucescu, aflat în tribune alături de Dan Șucu și de Răzvan Raț, Nicolae Stanciu a ieșit la rampă. A fost atent pe respingere și a plasat mingea direct în vinclu, dintr-un voleu de la 14 metri! Stanciu a fost înlocuit în minutul 80, în aplauzele întregii asistențe. Nu s-a mai întâmplat nimic deosebit din acel moment, victorie 3-0 și calificare firească.

*Stanciu, MVP la debut

Pianetagenoa1893, publicație online care urmărește orice mișcare de la Genoa, l-a dat pe Nicolae Stanciu cel mai bun om al meciului, cu o notă de 7,5: „A organizat ofensiva, a marcat un gol superb. Ce ți-ai putea dori mai mult de la el?”.

„Sunt foarte mulțumit de prestația echipei. Stanciu și Carboni? Avem jucători noi care s-au adaptat foarte rapid. E un lucru pozitiv. Stanciu a adus experiență și calitate lotului, aduce mult calm în joc, poate înscrie, poate oferi pase decisive. Carboni e talentat, dar încă nu îl avem la potențial maxim”, a spus Patrick Vieira, antrenorul gazdelor. Nicolae Stanciu a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Genoa, notat de Flashscore cu 8,4 pentru cele 80 de minute jucate. Doar Valentin Carboni, împrumutat în această vară de la Inter, a avut o prestație notată mai bine, cu 9,3. Nicolae Stanciu a mai avut două șuturi și s-a remarcat la capitolul pase reușite, un procentaj de 89%, 54 din 61. În treimea adversă, Nicolae Stanciu a reușit 14 dintre cele 17 pase încercate.

Titularizat în primul meci oficial al sezonului, cu Vicenza, echipă de Serie C, în Cupa Italiei, Nicolae Stanciu a reușit să marcheze în minutul 55, când Genoa avea 2-0. După o respingere a apărării adverse, mingea a sărit la Nicolae Stanciu, aflat in interiorul careului, la aproximativ 14 metri de poartă.

Internaționalul român n-a stat pe gânduri și a șutat din prima puternic, cu piciorul drept, iar execuția a fost perfectă, chiar sub bară. Golul lui Nicolae Stanciu a stabilit scorul final, Genoa – Vicenza 3-0. În faza șaisprezecimilor de finală din Cupa Italiei, Genoa va da peste Empoli. Următorul meci pentru căpitanul naționalei României va fi pe 23 august, debutul în Serie A, acasă, contra lui Lecce.

Sursa: Gazeta Sporturilor

