Rămâi conectat

Sport

VIDEO: Nicolae Stanciu, super gol la debutul pentru Genoa! Internaționalul român, reușită de excepție în Cupa Italiei

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Albaiulianul Nicolae Stanciu, super gol la debutul pentru Genoa! Internaționalul român, reușită de excepție în Cupa Italiei

Nicolae Stanciu a reușit un gol senzațional la primul meci oficial pentru Genoa, în Cupa Italiei, victorie cu LR Vicenza, scor 3-0.

Citește și: VIDEO: Nicolae Stanciu, căpitanul României, pregătit de debutul în Serie A! „Ne vom lupta până la final pentru calificarea la Mondiale”

Festivalul Roman Apulum 2025

Albaiulianul Nicolae Stanciu a marcat la debutul în tricoul celor de la Genoa, victorie 3-0 (2-0) contra lui L.R. Vicenza. Formația patronată de Dan Șucu s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Italiei.

Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative a României,aA ajuns în Italia, iar debutul oficial nu putea fi mai frumos. Patrick Vieira l-a trimis din primul minut într-un meci facil din Cupă, împotriva unei formații din al treilea eșalon, L.R. Vicenza.

După ce a provocat un autogol, la al doilea gol al „grifonilor”, în partea secundă, sub privirile selecționerului Mircea Lucescu, aflat în tribune alături de Dan Șucu și de Răzvan Raț, Nicolae Stanciu a ieșit la rampă. A fost atent pe respingere și a plasat mingea direct în vinclu, dintr-un voleu de la 14 metri! Stanciu a fost înlocuit în minutul 80, în aplauzele întregii asistențe. Nu s-a mai întâmplat nimic deosebit din acel moment, victorie 3-0 și calificare firească.

*Stanciu, MVP la debut

Pianetagenoa1893, publicație online care urmărește orice mișcare de la Genoa, l-a dat pe Nicolae Stanciu cel mai bun om al meciului, cu o notă de 7,5: „A organizat ofensiva, a marcat un gol superb. Ce ți-ai putea dori mai mult de la el?”.

„Sunt foarte mulțumit de prestația echipei. Stanciu și Carboni? Avem jucători noi care s-au adaptat foarte rapid. E un lucru pozitiv. Stanciu a adus experiență și calitate lotului, aduce mult calm în joc, poate înscrie, poate oferi pase decisive. Carboni e talentat, dar încă nu îl avem la potențial maxim”, a spus Patrick Vieira, antrenorul gazdelor. Nicolae Stanciu a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Genoa, notat de Flashscore cu 8,4 pentru cele 80 de minute jucate. Doar Valentin Carboni, împrumutat în această vară de la Inter, a avut o prestație notată mai bine, cu 9,3. Nicolae Stanciu a mai avut două șuturi și s-a remarcat la capitolul pase reușite, un procentaj de 89%, 54 din 61. În treimea adversă, Nicolae Stanciu a reușit 14 dintre cele 17 pase încercate.

Titularizat în primul meci oficial al sezonului, cu Vicenza, echipă de Serie C, în Cupa Italiei, Nicolae Stanciu a reușit să marcheze în minutul 55, când Genoa avea 2-0. După o respingere a apărării adverse, mingea a sărit la Nicolae Stanciu, aflat in interiorul careului, la aproximativ 14 metri de poartă.

Internaționalul român n-a stat pe gânduri și a șutat din prima puternic, cu piciorul drept, iar execuția a fost perfectă, chiar sub bară. Golul lui Nicolae Stanciu a stabilit scorul final, Genoa – Vicenza 3-0. În faza șaisprezecimilor de finală din Cupa Italiei, Genoa va da peste Empoli. Următorul meci pentru căpitanul naționalei României va fi pe 23 august, debutul în Serie A, acasă, contra lui Lecce.

Sursa: Gazeta Sporturilor

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Campioana Volei Alba Blaj mizează pe universalii Vittoria Piani (Italia) și Mihaela Otcuparu în stagiunea 2025/2026

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

15 august 2025

De

Campioana Volei Alba Blaj mizează pe universalii Vittoria Piani (Italia) și Mihaela Otcuparu în stagiunea 2025/2026, echipa din „Mica Romă” anunțând astfel întregul lot Campioana Volei Alba Blaj mizează în ediția 2025/2026 pe universalii Vittoria Piani (Italia, poate cea mai importantă achiziție) și Mihaela Otcuparu (tânăra jucătoare din România), astfel încheindu-se prezentarea lotului echipei din […]

Citește mai mult

Sport

Într-o partidă de verificare, ACS Mediaș – CIL Blaj 3-1 (2-0), echipa din „Mica Romă”, la prima înfrângere în jocurile amicale

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

15 august 2025

De

ACS Mediaș – CIL Blaj 3-1 (2-0), echipa din „Mica Romă” – la prima înfrângere în jocurile amicale ACS Mediaș a învins CIL Blaj, scor 3-1 (2-0), într-o partidă de verificare, formația din „Mica Romă” suferind primul eșec în meciurile amicale din această vară (în cursul săptămânii a mai fost o victorie, 4-1 cu Academia […]

Citește mai mult

Sport

21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: 5 echipe din Alba la linia de start

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

14 august 2025

De

21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: Emoții pentru cele 5 echipe din Alba Până la startul unei noi ediții a Ligii 3, programat în 30 august, Casa Fotbalului va găzdui, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii, a căror […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 minute

Trump şi Putin, întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat

Trump şi Putin au avut o întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în...
Actualitateacum o oră

PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie: Care era cuantumul pensiei medii

PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie Casa Națională de Pensii Publice a anunțat...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă

Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte...
Ştirea zileiacum 14 ore

Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion: Contribuția din bugetul municipiului pentru relocarea unor linii electrice, la aprobare în Consiliul Local

Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion Pe ordinea de zi a ședinței...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe...
Curier Județeanacum 12 ore

Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool

Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...
Opinii - Comentariiacum o zi

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea