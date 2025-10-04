VIDEO | Nesimțire la cote maxime în Alba. O femeie își face curat în mașină, apoi aruncă mizeria într-o parcare: ,,Unii chiar nu au cei 7 ani de acasă”

VIDEO | Nesimțire la cote maxime în Alba. O femeie își face curat în mașină, apoi aruncă mizeria într-o parcare: ,,Nu ne mai facem bine niciodată!”

O scenă care dovedește că pentru unii regulile bunului simț par opționale a fost surprinsă într-o parcare din Alba Iulia, în data de 3 octombrie, în jurul orei 16:30.

O cameră de supraveghere din zonă a surprins momentul în care o femeie își curăța mașina timp de câteva zeci de secunde, pentru ca apoi să arunce resturile sub autoturism. După ce „a rezolvat problema”, șoferița s-a urcat la volan și a plecat mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Un trecător a fotografiat resturile lăsate în urmă: pachete și mucuri de țigări, resturi de mâncare și o caserolă plină de gunoaie sunt „cadoul” lăsat de femeie în parcare.

Câteva imagini au fost publicate pe o rețea de socializare și au strâns numeroase reacții și diverse comentarii, printre care:

,,Cam așa se lasă prin parcările din Alba Iulia de unii care le folosesc. Acolo își aruncă mizeriile din mașină! Așteaptă cei din cadrul primăriei să le curețe parcările.

Ar trebui să fie sancționați maxim toți care fac acest gest, să se pună camere de supraveghere în fiecare parcare din oraș. Să le fie învățătură de minte tuturor!!! Unii chiar nu au bunul simț și nici cei 7 ani de acasă!”, a scris un utilizator.

,,Cât de trist! Nu ne mai facem bine niciodată! Vrem o țară ca afară,așa-i?”, a comentat un bărbat.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor stabilește măsuri menite să protejeze mediul și sănătatea populației, prin prevenirea sau reducerea impactului provocat de generarea și gestionarea deșeurilor. Astfel, o amendă poate ajunge până la 2.000 de lei pentru aruncarea anumitor deșeuri pe spațiul public.

