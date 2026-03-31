VIDEO | „Mugurii Crucii Roșii” la Alba Iulia: 20 de echipaje de la grădinițele din județ au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului 

„Mugurii Crucii Roșii” la Alba Iulia: 20 de echipaje de la grădinițele din județ au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului

Ediția a XIV-a a concursului județean „Mugurii Crucii Roșii” a adus împreună emoție, energie și dorința de a învăța lucruri esențiale pentru o viață sănătoasă.

La eveniment au participat 20 de echipaje formate din câte doi preșcolari, reprezentând grădinițe din județ, fiecare echipaj fiind însoțit și susținut de educatoarele îndrumătoare. Cei mici au demonstrat că pot învăța lucruri importante într-un mod plăcut și interactiv.

Concursul a fost structurat în trei probe, menite să valorifice atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice și spiritul de echipă al participanților.

Proba teoretică a constat în întrebări din tematica proiectului, prin care copiii și-au demonstrat cunoștințele despre un stil de viață sănătos, reguli de igienă și noțiuni de prim-ajutor.

Proba practică a presupus realizarea unei truse medicale, activitate prin care cei mici au arătat că pot recunoaște și utiliza corect materialele necesare acordării primului ajutor.

Proba sportivă a adus multă energie și voie bună, punând la încercare îndemânarea, viteza și spiritul de echipă al participanților.

Atmosfera a fost una plină de entuziasm, copiii fiind încurajați la fiecare pas de educatoare și de susținători. Prin acest concurs, organizatorii au urmărit nu doar evaluarea cunoștințelor dobândite, ci și formarea unor deprinderi sănătoase și utile în viața de zi cu zi.

„Mugurii Crucii Roșii” rămâne un proiect de suflet, care contribuie an de an la educarea celor mici în spiritul grijii față de propria sănătate și a responsabilității față de cei din jur.

