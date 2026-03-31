VIDEO | „Mugurii Crucii Roșii” la Alba Iulia: 20 de echipaje de la grădinițele din județ au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului 

„Mugurii Crucii Roșii” la Alba Iulia: 20 de echipaje de la grădinițele din județ au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului
Ediția a XIV-a a concursului județean „Mugurii Crucii Roșii” a adus împreună emoție, energie și dorința de a învăța lucruri esențiale pentru o viață sănătoasă.
La eveniment au participat 20 de echipaje formate din câte doi preșcolari, reprezentând grădinițe din județ, fiecare echipaj fiind însoțit și susținut de educatoarele îndrumătoare. Cei mici au demonstrat că pot învăța lucruri importante într-un mod plăcut și interactiv.
Concursul a fost structurat în trei probe, menite să valorifice atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice și spiritul de echipă al participanților.
Proba teoretică a constat în întrebări din tematica proiectului, prin care copiii și-au demonstrat cunoștințele despre un stil de viață sănătos, reguli de igienă și noțiuni de prim-ajutor.
Proba practică a presupus realizarea unei truse medicale, activitate prin care cei mici au arătat că pot recunoaște și utiliza corect materialele necesare acordării primului ajutor.
Proba sportivă a adus multă energie și voie bună, punând la încercare îndemânarea, viteza și spiritul de echipă al participanților.
Atmosfera a fost una plină de entuziasm, copiii fiind încurajați la fiecare pas de educatoare și de susținători. Prin acest concurs, organizatorii au urmărit nu doar evaluarea cunoștințelor dobândite, ci și formarea unor deprinderi sănătoase și utile în viața de zi cu zi.
„Mugurii Crucii Roșii” rămâne un proiect de suflet, care contribuie an de an la educarea celor mici în spiritul grijii față de propria sănătate și a responsabilității față de cei din jur.
VIDEO | Începe colectarea selectivă, pe 5 fracții, a gunoiului menajer în zonele de blocuri din Blaj: Monitorizare video a eco-insulelor instalate
VIDEO | Începe colectarea selectivă, pe 5 fracții, a gunoiului menajer în zonele de blocuri din Blaj: Monitorizare video a eco-insulelor instalate De miercuri, 1 aprilie 2026, în zonele de blocuri din Blaj va începe colectarea selectivă a gunoiului menajer, a anunțatr primarul Gheorghe Valentin Rotar. Potrivit acestuia, la dispoziția blăjenilor vor fi 5 eco-insule […]
2 aprilie 2026 | Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat în șase localități din județul Alba. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile
Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat în șase localități din județul Alba. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile Delgaz Grid va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale, joi, 2 aprilie, între orele 10:00 și 13:00, pentru efectuarea unor lucrări specifice, în Vințu de Jos, pe mai multe străzi, dar și în […]
FOTO | Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, performanță deosebită: S-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie
Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, performanță deosebită: S-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, a obținut nota 9,80 la olimpiada județeană de religie ortodoxă. Eleva s-a […]
România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice
România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice Proiectul...
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților Directoratul Național de Securitate Cibernetică...
FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”
Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De...
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de...
VIDEO | Începe colectarea selectivă, pe 5 fracții, a gunoiului menajer în zonele de blocuri din Blaj: Monitorizare video a eco-insulelor instalate
VIDEO | Începe colectarea selectivă, pe 5 fracții, a gunoiului menajer în zonele de blocuri din Blaj: Monitorizare video a...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
MESAJE de 1 Aprilie – Ziua Păcălelilor 2026. Ce SMS-uri şi farse le poţi transmite prietenilor
Mesaje de 1 aprilie 2026, sms -uri, mesaje amuzante şi haioase de 1 Aprilie, urări de 1 Aprilie, bancuri, farse...
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna Răscoala de la Bobâlna din 1437-1438 a fost cea...