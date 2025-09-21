VIDEO | Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui incendiu. Profesorul Irimie Popa: ,,Doar cuptorul de pâine a rămas, o lecție de demnitate!”

Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui incendiu. Profesorul Irimie Popa: ,,Doar cuptorul de pâine a rămas, o lecție de demnitate!”

Necazul care s-a abătut asupra unei familii din Apuseni a început să mobilizeze zeci de oameni cunoscuți și necunoscuți, care pun mâna și sprijină pe vârstnicul de 84 de ani rămas sub cerul liber după ce un incendiu i-a făcut locuința scrum. Acum când cu un simplu click putem face binele, profesorul universitar Irimie Popa, și el fiu al Apusenilor, îi îndeamnă pe toți cei care pot să ajute cu inima deschisă si gândul cel bun, pentru că puțin din puținul fiecăruia o să facă diferența.

Mare iubitor al locurilor natale, Irimie Popa a mers până la Valea Largă, un colț de rai unde focul nu a iertat casa lui Moș Oltean, un vârstnic de 84 de ani, care, în ciuda necazului, nu părăsește locul unde în urmă cu câteva zile încă se afla gospodăria sa.

Doar doi câini și o pisică au supraviețuit flăcărilor și l-au întâmpinat de Irimie Popa, cerând cu o privire vie parcă ajutorul. Martor a tot ce a fost odată a rămas cuptorul de pâine care parcă vrea să spună că se pot baza pe el și de acum înainte, că viața trebuie să continue.

,,E către seară. Opresc în Sălciua. Dusterul negru ușor croncănind își face treaba. Aproape că nu îi mai trebuie pilot. Cunoaște drumurile pe dinafară. Pornim pe Valea Largă.

Paradis pe Pământ. Case vechi, din alte vremuri, șuri de paie. Un loc unde lampa nu s-a stins de tot, încă!

Tăiem coasta în urcare. Sub drum, apar trei cruci. Aici se odihnesc cei care au pus umărul la a construi un colț de civilizație.

Urcăm, încă puțin, printre meri. Ne izbește un miros puternic de lemn ars. Zărim și zidurile goale. Un câine, un dulău mare vine, mi se gudură la picioare și începe să mă lângă pe mână. Mă uit în ochii lui, parcă vorbesc, parcă cer ajutor. Un pisoi roșcat sare și el de pe gard, se apropie. Și el vrea să spună ceva, parcă. Un alt grivei stă întins la colțul unor ziduri, supărat. Ele sunt cele trei necuvântătoare care au scăpat. Restul, au pierit, sunt scrum.

Moșul Oltean, la 84 de ani, un bătrânel vioi apare îmbrăcat într-o haină verde, e deja răcoare. Omul nu se vaită, este calm. Ce o fi în sufletul lui, să-și vadă totul ars? Doar cuptorul de pâine a rămas, vrând parcă să spună că se pot baza pe el și de acum înainte. Este piesa din gospodărie care spune că viața trebuie să continue. Și va continua.

Ascult povestea a doi oameni care au trăit pe viu cum flăcările au mistuit totul. În demnitate au puterea să rememoreze clipele prin care au trecut……..Durere peste tot, scrum, table arse, un mic atelier din care se mai văd două motoare. O durere plina de demnitate!

Nici nu știu cum au trecut două ceasuri……..Ne punem în mișcare, pe coastă, la vale. Ce tragedie, iar oamenii sunt atât de demni. Facem un comandament și om spune și altora, că….unde-s mulți, puterea crește. Vasile Lombrea, omul cu suflet cât toată Sălciua și toată Valea Arieșului, primarul altfel, este la datorie, cu Dusterul negru, mă coboară în Centrul Comunei Sălciua.

Doi oameni au nevoie de ajutor! Va fi iarnă, în două luni, ei sunt sub cerul liber! Mulțumesc pentru implicare dar mai ales că mi-au fost ghid, pentru că mi-au spus și m-au însoțit, primarului din Sălciua-domnul Vasile Lombrea , preoților Ionel Todea și Gheorghe Urcan.

Și tu, dragă prietene, te poți implica, cu cât îți prisosește, dând o fărâmă de speranță pentru doi oameni năpăstuiți dar demni!

Donațiile pot fi făcute, în lei, oamenii având nevoie urgentă de materiale de construcții, cu mențiunea ”donație Fam Oltean -Sălciua”:

Asociația Concordia Transilvană

RO68BTRLRONCRT00K3096702

CUI 24191587

Materiale de construcții sunt deja comandate, mulțumind pe această cale și domnului Marius Costea din Câmpeni pentru termenul mare pentru plată și reducerea făcută!

Mulțumiri domnului Director al CUPRUMIN, Mircea Goia , pentru inima mare si sprijin!!

O lecție de demnitate. Fii și tu parte din ea!”, a scris profesorul Irimie Popa pe Facebook.

