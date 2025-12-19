VIDEO | UPDATE ACCIDENT rutier în Ighiu: Trei autoturisme, implicate. O persoană, transportată la spital

ACCIDENT rutier în Ighiu: Două autoturisme, implicate. O conductă de gaz, posibil avariată

Pompierii din Alba Iulia intervin la un accident rutier produs în localitatea Ighiu, zona Biserică, după eveniment rutier petrecut între o dubă și un autoturism.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Ighiu, langa Biserica.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 2 auto implicate (1 duba și 1 auto), posibil o conducta de gaz avariată.

La această misiune se intervine cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 descarcerare, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

UPDATE:

Echipajele au ajuns la accidentului.

În accident sunt 3 auto implicate (1 autoutilitară și 2 autoturisme).

3 persoane sunt asistate medical la locul evenimentului.

UPDATE 12:57

Ca urmare a accidentului rutier, 1 persoană va fi transportată la UPU Alba de către ambulanța SAJ, a mai transmis ISU Alba.

