VIDEO | La ce au ajuns să folosească albaiulienii stațiile STP, după o săptămână de grevă: „Doar ne odihnim, știm că nu circulă”

La ce au ajuns să folosească albaiulienii stațiile STP, după o săptămână de grevă: „Doar ne odihnim, știm că nu circulă”

La mai bine de o săptămână de la declanșarea grevei angajaților STP, albaiulienii rămân principala categorie afectată de conflictul dintre Societatea de Transport Public Alba Iulia și administrația orașului, un „război” care continuă să blocheze transportul public.

Astfel, oamenii din Alba Iulia nu mai așteaptă autobuzele în stații, însă continuă să le folosească pentru a se odihni sau a aștepta alte moduri de transport public:

,,Știu că nu circulă, dar nu stau după autobuz. Rușine și la Primărie și la STP. Cred că nu este bine pentru toată populația orașului. Circulă mai puțin oamenii, mai ales cei mai în vârstâ.”, a explicat o femeie pentru ziarulunirea.ro.

,,Doar ne odihnim în stație. Așteptăm deoarece au copiii examenele. Ne-am obișnuit cu această situație, ce să facem.”, a povestit o mămică.

,,Noi doar acum am aflat că nu circulă. Suntem șocați. O să luăm un taxi deoarece nu avem ce să facem. Noi nu suntem din Alba, suntem din altă parte și trebuie să ajungem la programări.”, a spus o altă persoană.

Reamintim că, în ultimul ,,episod” al scandalului dintre STP și Primăria Alba Iulia, Societatea de Transport Public Alba Iulia a fost sancționată, din nou, cu o amendă de 30.000 de lei, ieri, 23 iunie 2026.

Potrivit unor surse ziarulunirea.ro, STP a primit și marți, 23 iunie 2026, o nouă sancțiune în valoare de 30.000 de lei. Este a doua amendă aplicată operatorului de transport de către Poliția Municipiului Alba Iulia, după ce administrația locală a anunțat recent că analizează posibilitatea penalizării societății.

Conform acelorași surse, procesul-verbal de constatare și sancționare urmează să fie transmis prin poștă.

Merită menționat că Alba Iulia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din transportul public local din ultimii ani, după ce șoferii și angajații STP au declanșat o grevă spontană și au refuzat să mai iasă pe traseu.

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