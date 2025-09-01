VIDEO | Momentul EXPLOZIEI de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii

Momentul EXPLOZIEI devastatoare de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii: patru răniți, flăcări uriașe și zeci de pompieri mobilizați în lupta contracronometru cu focul și fumul dens

Au apărut primele imagini de pe camerele de supraveghere care au surprins momentul exploziei de la fabrica din Sebeș.În doar câteva secunde, un jet uriaș de flăcări și un nor gros de fum au cuprins zona, scenele fiind de-a dreptul șocante pentru cei care se aflau în apropiere.

Imaginile surprind deflagrația urmată de izbucnirea incendiului, care a pus pe jar autoritățile. Zeci de pompieri, echipaje SMURD, autospeciale și chiar un echipaj CBRN au intervenit de urgență. Flăcările înalte și fumul dens au făcut ca intervenția să fie extrem de dificilă.

În urma exploziei, patru persoane au fost rănite. Două dintre ele au suferit arsuri grave, iar altele au fost lovite de suflul deflagrației. Printre victime se află și un muncitor străin. Cei mai grav răniți au fost transportați cu elicopterele SMURD la spitale din Timișoara, Târgu Mureș și București.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI