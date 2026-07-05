FOTO | Opt motocicliști italieni au descoperit Alba Iulia din întâmplare și au decis să își prelungească șederea după ce au aflat ce ascunde Cetatea Alba Carolina și județul Alba: „Cu siguranță vom reveni”

Opt motocicliști italieni au descoperit Alba Iulia din întâmplare și au decis să își prelungească șederea după ce au aflat ce ascunde Cetatea Alba Carolina și județul Alba: „Cu siguranță vom reveni”

Un grup format din opt italieni pasionați de motociclete, aflați într-un tur al României, având ca obiectiv vizitarea celor mai impresionante castele și cetăți ale țării, a ajuns zilele trecute la Alba Iulia, orașul nostru fiind doar o etapă de tranzit în aventura lor pe două roți. Planul inițial era să petreacă aici o singură noapte, însă descoperirile făcute odată ajunși în Cetatea Alba Carolina i-au determinat să își prelungească șederea cu încă o zi.

Motocicliștii au fost cazați la Hotel Aura Unirii, unde au aflat mai multe informații despre principalele atracții turistice ale orașului. Gazdele le-au recomandat obiectivele care merită vizitate în Cetatea Alba Carolina și le-au oferit un tur ghidat gratuit, ocazie cu care italienii au descoperit cele mai importante puncte de interes din cea mai mare cetate din România.

La vârsta de 77 de ani, cel mai vârstnic din italieni, este pasionat de motociclete și continuă să trăiască aventura pe două roți cu aceeași energie și entuziasm ca în tinerețe. Mauro, Claudio, Fabrizio și ceilalți membrii ai grupului călătoresc în fiecare an în altă țară pentru a descoperi istoria locurilor în șaua motocicletelor.

„Am rămas impresionați de ceea ce am găsit aici. Călătoria noastră are și o componentă culturală, nu doar una dedicată motociclismului, iar Alba Iulia ne-a surprins plăcut. În documentarea pe care am făcut-o înainte de plecare nu am aflat foarte multe despre ceea ce poate oferi acest oraș, motiv pentru care am planificat inițial doar o oprire de o noapte”, au declarat membrii grupului pentru ziarulunirea.ro.

Aceștia au apreciat în mod deosebit arhitectura impresionantă a Cetății Alba Carolina și poveștile legate de istoria locului. Un mare minus pentru ei a fost că, în comparație cu alte destinații europene vizitate în această călătorie, la Alba Iulia nu există evenimente organizate și în timpul săptămânii, astfel încât turiștii aflați în tranzit să poată avea parte de experiențe culturale și mai diverse.

În timpul șederii la Alba Iulia, turiștii au aflat și despre unele dintre cele mai spectaculoase trasee montane din Alba. Pasionați de motociclism enduro, aceștia s-au arătat fascinați când au descoperit informații despre Transapuseana, Transalpina și zona Șureanu, destinații despre care nu știau înainte de a ajunge la Alba Iulia.

„Cu siguranță vom reveni. Am descoperit trasee extraordinare pentru motociclete și regretăm că nu am avut timpul necesar să le explorăm acum. Ne-ar plăcea să revenim pentru a parcurge aceste drumuri și pentru a participa la spectacolele de reenactment din cetate, pe care de această dată le-am ratat”, au spus membrii grupului.

Expediția italiană a avut și o componentă logistică bine pusă la punct. Motocicliștii au fost însoțiți de Franco, un italian în vârstă de 67 de ani, și de fiul său, care au călătorit cu o dubă de asistență tehnică. Rolul lor a fost să asigure intervențiile necesare în cazul unor eventuale defecțiuni ale motocicletelor pe parcursul călătoriei.

Pe lângă experiențele culturale și aventurile pe două roți, italienii s-au declarat încântați și de gastronomia românească, pe care au avut ocazia să o descopere în timpul șederii la Alba Iulia: ,,Am mâncat cele mai bune plăcinte la Alba Iulia. Vom lua cu noi pentru drum înainte să plecăm mai departe”.

Un alt aspect apreciat a fost faptul că la hotel au găsit persoane care vorbeau limba italiană, lucru care le-a făcut șederea mai confortabilă.

La plecarea spre Serbia, motocicliștii au lăsat în urmă promisiunea unei reveniri. De această dată, nu doar pentru Cetatea Alba Carolina, ci și pentru drumurile spectaculoase din Alba și pentru evenimentele istorice care dau viață uneia dintre cele mai impresionante Cetăți din România.

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