VIDEO | Mobilizare într-un oraș de munte din Alba pentru construirea unei noi locuințe pentru un vârstnic de 72 de ani: Acesta stă într-o casă veche de un secol și jumătate extrem de deteriorată
Mobilizare într-un oraș de munte din Alba pentru construirea unei noi locuințe pentru un vârstnic de 72 de ani: Acesta stă într-o casă veche de un secol și jumătate extrem de deteriorată
În orașul Câmpeni, județul Alba, în inima Munților Apuseni, trăiește un om de 72 de ani care, asemenea multor vârstnici din România, poartă pe umeri o viață întreagă de muncă, sacrificii și tăceri. Casa în care locuiește are peste 150 de ani. Pereții sunt obosiți, acoperișul a căzut, iar fiecare iarnă este o luptă dusă cu frigul și teama.
Pensia mică nu îi permite nici măcar reparații minime, cu atât mai puțin speranța unei locuințe sigure.
Din dorința de a face bine, Ioan Călin Andreș (fost primar al orașului Câmpeni) și Marius Leahu, au decis să transforme compasiunea în faptă. Nu prin vorbe, ci printr-un proiect concret, de suflet: demolarea vechii case și construirea uneia noi, modeste, dar sigure și demne.
Planul este simplu: demolarea locuinței vechi, care reprezintă un real pericol; construirea unei căsuțe mici, dar primitoare: o cameră, o baie și un hol – atât cât să însemne căldură, siguranță și liniște; deschiderea unui cont bancar dedicat, unde orice om cu inimă bună poate contribui; apel către firme de construcții, producători și distribuitori de materiale, care pot dona materiale sau servicii; începerea lucrărilor în primăvara acestui an, atunci când vremea va permite.
„Acesta nu este doar un proiect de construcție. Este un act de demnitate, o șansă oferită unui om care nu mai are puterea să ceară, dar care are dreptul să trăiască în siguranță. Este dovada că, atunci când comunitatea se unește, miracolele mici devin posibile.
Fiecare donație, fiecare distribuire, fiecare sac de ciment sau oră de muncă voluntară contează. Împreună putem transforma o casă care stă să cadă într-un cămin. Împreună putem arăta că omenia încă există.
Pentru că uneori, a schimba lumea nu înseamnă mult.
Înseamnă o casă mică pentru un om care are nevoie de ea”, a transmis Ioan Călin Andreș.
Stan Constantin – str.Brătinesei
Cont curent RO51BTRLRONCRT0DD1408801
Banca Transilvania
