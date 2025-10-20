VIDEO | Moaștele Cinstitului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Moaștele Cinstitului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
În perioada 20-22 octombrie 2025, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, au fost așezate spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni.
Cinstit cu multă evlavie încă din perioada viețuirii sale pământești, „Apostolul moților” s-a remarcat prin activitatea pastoral-misionară exemplară pe care a depus-o în special ca duhovnic al Mănăstirii Râmeț, fiind considerat pe drept cuvânt ctitorul spiritual al așezământului monahal de la poalele Munților Trascăului.
Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a poposit la Catedrala arhiepiscopală din Cetatea Alba Iuliei, luni, 20 octombrie, la ora 17.00, și va rămâne spre închinare până miercuri, 22 octombrie, la ora 10.00.
Programul liturgic din această perioadă este următorul:
„Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.
