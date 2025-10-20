Rămâi conectat

VIDEO | Moaștele Cinstitului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Lucian Dărămuș

acum 15 minute

Moaștele Cinstitului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

În perioada 20-22 octombrie 2025, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, au fost așezate spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni.

Cinstit cu multă evlavie încă din perioada viețuirii sale pământești, „Apostolul moților” s-a remarcat prin activitatea pastoral-misionară exemplară pe care a depus-o în special ca duhovnic al Mănăstirii Râmeț, fiind considerat pe drept cuvânt ctitorul spiritual al așezământului monahal de la poalele Munților Trascăului.

Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a poposit la Catedrala arhiepiscopală din Cetatea Alba Iuliei, luni, 20 octombrie, la ora 17.00, și va rămâne spre închinare până miercuri, 22 octombrie, la ora 10.00.

Programul liturgic din această perioadă este următorul:

*Luni, 20 octombrie
– ora 17.00 – Primirea delegației cu moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și procesiunea în jurul complexului Catedralei Reîntregirii
– ora 18.00 – Vecernia mare cu Litie
– ora 19.25 – Acatistul Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț
*Marți, 21 octombrie
– ora 08.30 – Utrenia
– ora 10.00 – Dumnezeiasca Liturghie arhierească, pe scena din faţa Catedralei Reîntregirii
– ora 18.00 – Vecernia și Acatistul Sfinților Mărturisitori Ardeleni

„Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv s-a născut la data de 13 octombrie 1924, în județul Buzău. Vocaţia deosebită pentru viaţa monahală l-a determinat să se închinovieze la Mănăstirea Prislop, în iulie 1949, avându-l ca naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, sub îndrumarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie (Boca). Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv a ajuns la Mănăstirea Râmeț în primăvara anului 1959, având ca scop dinamizarea viețuirii monahale de aici și întărirea Ortodoxiei românești.
Strălucind în dragoste și smerenie, s-a făcut vas curat primitor al darurilor dumnezeiești, al discernământului și al înainte-vederii, arătându-se astfel îndrumător înțelept al sufletelor pe calea mântuirii și mare făcător de minuni. De asemenea, „Apostolul moților” a manifestat o dragoste deosebită pentru studiul teologiei. Sub coordonarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Cuviosul Dometie a urmat studiile de doctorat la București, timp în care a cunoscut numeroase personalități academice și duhovnicești.
Sfântul Cuvios Dometie a trecut la cele veșnice într-o zi de duminică, la data de 6 iulie 1975, la vârsta de 50 de ani, fiind înmormântat la Mănăstirea Râmeț. În semn de apreciere, acesta a fost numit de către Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae drept „un erou al credinţei, un suflet de mare sfinţenie şi puritate”. Cuviosul Dometie cel Milostiv a fost trecut în rândul sfinților în data de 4 februarie 2025, la Catedrala Patriarhală, de sărbătoarea Centenarului Patriarhiei Române, fiind cinstit anual la 6 iulie, în ziua trecerii la Domnul.
Ceremonia de deshumare a cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv a fost săvârșită în data de 18 martie, pentru ca la 6 iulie 2025, cu ocazia primei prăznuiri, să aibă loc proclamarea locală a canonizării, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț. De sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni, cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv vor părăsi pentru prima dată Mănăstirea Râmeț, urmând să fie așezate spre închinare la Catedrala arhiepiscopală din vechiul Bălgrad.

