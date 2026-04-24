Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 24 – 30 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 Avanpremiera
Regia: David Frankel
Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 120 min
Rating: AP 12
The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Priestly (Meryl Streep), care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton (Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise.
Miercuri, Joi 21:00
La petite dernière / Sora cea mică
Regia: Hafsia Herzi
Cu: Nadia Melliti, Park Ji-Min, Amina Ben Mohamed, Melissa Guers, Rita Benmannana
Gen Film: Drama
Durată: 108 min
Rating: N 15
La 17 ani, Fatima este elevă bună, fotbalistă și mezină într-o familie franco-algeriană iubitoare din suburbiile Parisului. Odată cu admiterea la o prestigioasă facultate de filosofie din centrul orașului, ea descoperă însă o lume cu totul nouă. Așa încep și întrebările grele, despre identitate, datorie și sensul emancipării. Prinsă între tradițiile cu care a crescut și nevoile sale intime, Fatima va trebui să își găsească propriul drum.
Vineri pana Marti 18:55
Miercuri, Joi 18:30
Michael 2D / VIP 2D
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi
Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical
Durată: 127 min
Rating: AP 12
Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.
Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.
2D: Vineri pana Marti 16:00; 20:40
Miercuri, Joi 16:30
2D VIP: Vineri pana Marti 18:40; 21:15
Miercuri, Joi 18:45; 21:15
Disney Junior Cinema Club / Disney Junior în Cinema
Regia: Broni Likomanov, Richard Jeffery, Jojo Ramos Patrick
Cu: Bret Iwan, Dylan Alvarado, Leon Chen, Kaitlyn Robrock
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie
Durată: 63 min
Rating: AG
Disney Junior în Cinema îi invită pe cei mici să descopere magia cinematografiei prin experiențe distractive și captivante, create special pentru ei. Micii spectatori vor avea ocazia să își vadă pe marele ecran personajele preferate din serialele Omul de Fier și Prietenii lui Uimitori, Clubul lui Mickey Mouse+, Să ne jucăm cu Winnie de Pluș, Desene cu buticul lui Minnie: Hotelul Animăluțelor și Blue.
Dublat: Vineri pana Marti 11:20
Miercuri, Joi 11:30
Lee Cronin’s The Mummy / MUMIA de la Lee Cronin
Regia: Lee Cronin
Cu: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May El Calamawy, Billie Roy
Gen Film: Horror
Durată: 133 min
Rating: N 15
După succesul relansării “Evil Dead Rise” (Cartea morților: Posesie demonică), Lee Cronin își îndreaptă atenția către una dintre cele mai emblematice povești de groază oferindu-i o nouă abordare îndrăzneață și complexă în „MUMIA de la Lee Cronin”.
Fiica unui jurnalist dispare fără nicio urmă în deșert, însă opt ani mai târziu întreagă familie este șocată de reapariția ei, iar ceea ce trebuia să fie un eveniment fericit se transformă rapid într-un coșmar.
Vineri pana Marti 21:00
Miercuri, Joi 20:45
You, Me & Tuscany / Tu, eu și Toscana
Regia: Kat Coiro
Cu: Regé-Jean Page, Marco Calvani, Halle Bailey, Desirée Popper
Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste
Durată: 104 min
Rating: AG
Halle Bailey o interpretează pe Anna, o tânără care și-a abandonat visul de a deveni bucătar și rătăcește prin anii ’20, luând o serie de decizii proaste. Când Anna își pierde dintr-o lovitură jobul de house-sitting (și locuința), o întâlnire întâmplătoare cu Matteo – un italian chipeș care are o vilă goală în Toscana – o face să plece spre Italia, în ciuda avertismentelor celei mai bune prietene a ei, mereu sincere, Claire (Aziza Scott, Home Before Dark).
Vineri pana Marti 18:25
Miercuri, Joi 19:00
Heidi – Rescue of the Lynx / Heidi – legenda râsului din Alpi
Cu: Michael McCown, Tom Zahner, Lilly Graffam, Leonardo Lucero
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 79 min
Rating: AG
Când Heidi, o fetiță plină de energie în vârstă de opt ani, salvează un pui de râs căruia lăcomia unui om de afaceri îi amenință existența, copila descoperă trecutul secret al bunicului ei și își dă seama că are de apărat nu numai familia, ci și natura pe care aceasta o consideră acasă.
Dublat: Vineri pana Marti 12:40; 14:20
Miercuri, Joi 13:00; 14:45
David
Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes
Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical
Durată: 112 min
Rating: AG
David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.
Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.
Dublat: Vineri pana Marti 12:15; 14:35
Miercuri, Joi 12:00; 14:10
The Drama / Drama
Regia: Kristoffer Borgli
Cu: Robert Pattinson, Zendaya
Gen Film: Comedie, Drama, Dragoste
Durată: 98 min
Rating: N 15
Comedia romantică „Drama” urmărește povestea de dragoste dintre Emma (Zendaya) și Charlie (Robert Pattinson). Cei doi formează un cuplu cât se poate de fericit, însă viitorul relației lor este subit pus în pericol atunci când un secret tulburător iese la iveală cu doar câteva zile înainte de nunta lor. Cu umor și ironie, filmul explorează sensul expresiei „dragostea e oarbă” în timp ce tânărul cuplu încearcă mai cu stângăcie, mai cu prietenie să treacă de impas.
Vineri pana Marti 16:50
Miercuri, Joi 16:20
The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D
Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF
Durată: 98 min
Rating: AG
Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.
Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.
Dublat: Vineri pana Marti 11:40
Miercuri, Joi 11:45
Project Hail Mary / Proiectul Hail Mary VIP
Regia: Phil Lord, Christopher Miller
Cu: Ryan Gosling, Liz Kingsman, Sandra Hüller
Gen Film: Drama, SF, Thriller
Durată: 156 min
Rating: AP 12
Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…
Vineri pana Marti 13:40
Miercuri, Joi 13:45
Băieți de oraș: Golden Boyz VIP
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
Vineri pana Marti 16:35
Miercuri, Joi 16:45
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
