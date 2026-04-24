Avertisment DNSC: „Uneori, cel mai periculos virus e o poveste spusă bine”. Cum ar trebui să ne protejăm

„Uneori, cel mai periculos virus e o poveste spusă bine”, se arată într-un avertisment publicat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Ingineria socială nu atacă sistemele, ci oamenii. Exploatează emoții, încredere și grabă pentru a convinge utilizatorii să ofere date sensibile sau să ia decizii riscante, se mai arată în mesajul publicat.

Un mesaj credibil poate ascunde o intenție frauduloasă.

Cum te protejezi:

Verifică sursa informației, chiar dacă pare legitimă

Nu divulga date personale sau financiare la cereri urgente

Fii atent la presiunea de tip „acum sau niciodată”

Confirmă solicitările prin canale oficiale

Află mai multe recomandări în ghidul realizat de DNSC: https://www.dnsc.ro/…/document/dnsc-ghid-inginerie-sociala. În securitatea cibernetică, vigilența începe cu gândirea critică.

