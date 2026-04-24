Avertisment DNSC: „Uneori, cel mai periculos virus e o poveste spusă bine”. Cum ar trebui să ne protejăm

Bogdan Ilea

acum 2 ore

„Uneori, cel mai periculos virus e o poveste spusă bine”, se arată într-un avertisment publicat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Ingineria socială nu atacă sistemele, ci oamenii. Exploatează emoții, încredere și grabă pentru a convinge utilizatorii să ofere date sensibile sau să ia decizii riscante, se mai arată în mesajul publicat.

Un mesaj credibil poate ascunde o intenție frauduloasă.

Cum te protejezi: 

  • Verifică sursa informației, chiar dacă pare legitimă 
  • Nu divulga date personale sau financiare la cereri urgente 
  • Fii atent la presiunea de tip „acum sau niciodată” 
  • Confirmă solicitările prin canale oficiale 

Află mai multe recomandări în ghidul realizat de DNSC: https://www.dnsc.ro/…/document/dnsc-ghid-inginerie-sociala. În securitatea cibernetică, vigilența începe cu gândirea critică.

Cum va fi VREMEA în România până în 25 mai 2026: Primăvară în toată puterea cuvântului. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

acum 36 de minute

24 aprilie 2026

Cum va fi VREMEA în România până în 25 mai 2026: Primăvară în toată puterea cuvântului. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 24 aprilie 2026 prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Conform prognozei, vremea va fi normală pentru această perioadă, doar în prima săptămână din interval urmând să fie […]

Citește mai mult

Mai mulți lucrători străini în România: Guvernul a eliminat taxele pentru intermediari

acum o oră

24 aprilie 2026

Mai mulți lucrători străini în România: Guvernul a eliminat taxele pentru intermediari Guvernul a adoptat joi, 23 aprilie 2026 o ordonanță de urgență privind accesul străinilor pe piața muncii. Executivul transmite că OUG „facilitează accesul antreprenorilor din România la forța de muncă din state terțe, simplifică procedurile, reduce termenele de avizare”, a declarat purtătorul de […]

Citește mai mult

24 aprilie: Ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator

acum 3 ore

24 aprilie 2026

Anual la 24 aprilie, este marcată ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator, fiind stabilită, în 1979, de către Societatea Naţională Anti-Vivisecţie din Marea Britanie (National Anti-Vivisection Society – NAVS). Ziua de 24 aprilie reprezintă data naşterii fostului preşedinte al NAVS Lord Dowding, înfocat apărător al drepturilor animalelor şi militant împotriva vivisecţiei. Înfiinţată în 1929, […]

Citește mai mult