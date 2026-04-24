24 aprilie: Ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator

Anual la 24 aprilie, este marcată ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator, fiind stabilită, în 1979, de către Societatea Naţională Anti-Vivisecţie din Marea Britanie (National Anti-Vivisection Society – NAVS). Ziua de 24 aprilie reprezintă data naşterii fostului preşedinte al NAVS Lord Dowding, înfocat apărător al drepturilor animalelor şi militant împotriva vivisecţiei.

Înfiinţată în 1929, Societatea Naţională Anti-Vivisecţie din Marea Britanie militează împotriva vivisecţiei (disecţie făcută pe un animal viu în vederea studierii unui fenomen fiziologic) şi promovează alte soluţii în vederea înlocuirii experimentelor pline de cruzime şi costisitoare cu metode de cercetare moderne şi inovatoare, potrivit site-ului National Anti-Vivisection Society – NAVS, https://www.navs.org.

Pandemia de coronavirus din 2020 ne-a schimbat viaţa în multe feluri. În acest context, pe măsură ce a fost pusă în aplicare distanţarea socială şi oamenii s-au conformat regulilor de a nu se întruni în grupuri mari, numeroase şcoli au luat decizia de a ţine cursurile în regim online, se arată într-o postare pe site-ul https://www.navs.org . Trecerea la predarea cursurilor online a reprezentat o provocare pentru mulţi profesori şi i-a obligat să regândească modul în care prezintă conţinutul cursurilor. Profesorii care aveau planificate la ore disecţii pe animale trebuie să utilizeze alternative de disecţie virtuală şi – dacă nu au făcut-o deja – pot avea ocazia să recunoască avantajele pe care aceste metode le oferă faţă de alternativele de disecţie tradiţionale, se menţionează pe site-ul NAVS. Totodată, NAVS îşi exprimă speranţa că profesorii de biologie vor alege să utilizeze aceste alternative în viitor, în locul disecţiilor tradiţionale.

Aceste alternative, de disecţie virtuală, au numeroase avantaje faţă de disecţia tradiţională, potrivit NAVS. Astfel, cei care învaţă utilizând această alternativă mai umană au rezultate la fel de bune sau chiar mai bune decât cei care participă la cursuri de disecţie tradiţională. Alternativele de disecţie virtuală costă mai puţin decât disecţia animalelor, sunt reutilizabile şi economisesc timp preţios. Alternativele salvează vieţile animalelor, se punctează în final în postarea de pe site-ul NAVS.

Săptămâna care include Ziua mondială pentru protecţia animalelor de laborator este cunoscută ca ”Săptămâna mondială pentru animalele de laborator”. Aceasta poate fi promovată pe reţelele de socializare, iar de Ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator putem păstra un minut de reculegere în memoria acestor animale.

Anual aproximativ 100 de milioane de animale au de suferit în laboratoarele din lumea întreagă. Folosirea animalelor în scop experimental în laboratoare s-a extins în secolul XX, în domeniile farmacologiei, fiziologiei, psihologiei, al testării produselor cosmetice, al testării unor produse medicamentoase. Multe dintre testele efectuate pe animale pot fi înlocuite prin alternative ştiinţifice avansate care sunt disponibile în prezent. Există metode avansate de cercetare care nu folosesc animale şi care sunt mai sigure, mai eficiente, produc rezultate mai rapide şi mai relevante pentru om.

Animalele de laborator sunt ţinute adesea în condiţii improprii iar experimentele se fac în lipsa anestezierii. Ele suferă arsuri, orbesc, sunt otrăvite, mutilate, înfometate pentru ca produse pe care oamenii le folosesc zilnic să poată fi etichetate ca prezentând „condiţii de siguranţă”. Astfel de produse testate pe animale sunt unii aditivi pe care îi folosim în mâncare, unele cosmetice şi articole de toaletă folosite pentru îngrijirea corpului, produse de spălat şi curăţat folosite în casă, diverse alte produse folosite pentru maşină, grădină, precum şi medicamente de uz uman.

Protestele faţă de abuzurile la care sunt supuse animalele de laborator au crescut ca amploare începând cu anii ’70-’80. În 1975, Peter Singer publică lucrarea ”Animal Liberation”, care condamnă aceste abuzuri şi susţine ideea drepturilor animalelor. O formă de protest împotriva folosirii animalelor pentru experimente în laborator este şi refuzul de a cumpăra produse testate pe animale. Ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator aduce la cunoştinţa publicului şi a legislatorilor problema legată de testele pe animale, o problemă de etică, precum şi alternativele la acest gen de teste.

NAVS lucrează împreună cu oameni de ştiinţă din mediul academic, cu specialişti din administraţie şi din industrie pentru a dezvolta şi implementa metode avansate de cercetare care înlocuiesc utilizarea animalelor în acest scop, prin finanţarea Fundaţiei Internaţionale pentru Cercetări Etice (International Foundation for Ethical Research – IFER) şi alte colaborări promiţătoare cu comunitatea ştiinţifică.

Prin intermediul IFER, NAVS oferă o finanţare esenţială cercetătorilor aflaţi la început de carieră şi care sunt interesaţi în dezvoltarea unor alternative inovatoare la experimentele efectuate pe animale. În acest fel, NAVS şi IFER speră să atragă în domeniul cercetării oameni talentaţi pregătiţi să integreze descoperirea ştiinţifică cu etica şi respectul pentru animale. NAVS a pus bazele IFER în 1985 şi continuă să ofere cea mai mare parte din fonduri prin subvenţii anuale importante, care au totalizat peste un milion de dolari.

Sursa: agerpres.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI