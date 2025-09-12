VIDEO | Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba în zi aniversară

Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba în zi aniversară

În zi aniversară, marcată în avans, Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba.

Este vorba de mesaje video care au fost prezentate în timpul festivității desfășurate joi, 12 septembrie 2025, la Muzeul Principia din Alba Iulia.

„Voi sunteți eroii care nu ezitați să vă puneți zi de zi viața în pericol pentru salvarea semenilor”, a spus, între alte Miriam Bulgaru în mesajul său.

„Vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru activitatea voastră cu totul și cu totul deosebită! La mulți ani!”, a spus, la rândul său, Nicolae Stanciu.

În incinta Muzeului Principia din Alba Iulia s-a desfășurat o festivitate cu prilejul zilei de ,,13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România”.

La festivitate au fost prezenți reprezentanți au autorităților locale și județene.

La 13 septembrie este marcată, anual, Ziua pompierilor.

Demersul organizat la nivel naţional are rolul de a marca la nivel public eroismul pompierilor militari în bătălia din Dealul Spirii împotriva forţelor otomane, pentru apărarea Revoluţiei de la 1848.

Anual sunt organizate manifestări la nivel central şi naţional, dar și pe plan local, pentru marcarea Zilei pompierilor.

