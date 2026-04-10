VIDEO | Mihaela Mih-Dehelean se pregătește intens pentru Campionatul European de Culturism și Fitness: „Muncă, disciplină și perseverență!”
Mihaela Mih-Dehelean se pregătește intens pentru Campionatul European de Culturism și Fitness: „Muncă, disciplină și perseverență!”
Sportiva Mihaela Mih-Dehelean se pregătește intens pentru Campionatul European de Culturism și Fitness, unde va reprezenta Alba Iulia și România.
Campionatul European de Culturism și Fitness (IFBB) din 2026 este programat în perioada 29 aprilie – 4 mai la Santa Susanna (Spania).
Muncâ, disciplină și perseverență! 3 săptămâni până la Campionatul European! Astăzi nu vorbesc doar despre un vis… vorbesc despre evoluție. Astăzi sufletul meu nu doar că reînvie… astăzi se ridică. Se ridică din îndoială, din frică, din oboseală… și alege să creadă. Să creadă că tot ce am simțit în interiorul meu nu a fost întâmplător. Am învățat că intuiția nu minte. Că drumul greu nu e un semn să te oprești… ci dovada că mergi exact unde trebuie.
Și da… mi-a fost greu.
Au fost momente în care nu mai aveam nimic… decât credința. Credința în mine. Credința în Dumnezeu. Credința că într-o zi voi ajunge acolo unde doar am visat.
Astăzi nu mai visez.Astăzi fac pași reali spre acel vis. Pentru că știu cine sunt. Știu cât am muncit. Știu cât am sacrificat. Și știu că atunci când voi păși pe scena Campionatului European… nu voi urca doar eu.Vor urca toate lacrimile mele. Toate căderile. Toate momentele în care am ales să nu renunț.
Voi urca pentru mine. Pentru cei care au crezut în mine. Și pentru țara mea. România… Promit că te voi reprezenta cu toată inima mea. Cu onoare. Cu demnitate. Cu sufletul. Pentru că nu e doar despre un concurs… Este despre dovada că visele devin realitate atunci când nu renunți.
Hai, România!”, a transmis Mihaela Mih-Dehelean într-un mesaj publicat în mediul online vineri, 10 aprilie 2026.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
