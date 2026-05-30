VIDEO | Piste pentru biciclete și sistem modern de supraveghere video-stradală realizate într-o comună din Alba prin fonduri din PNRR. Drumul comunal, modernizat prin programul „Anghel Saligny”

Piste pentru biciclete și sistem modern de supraveghere video-stradală realizate într-o comună din Alba prin fonduri din PNRR. Drumul comunal, modernizat prin programul „Anghel Saligny”

Comuna Gârbova marchează finalizarea unor proiecte de investiții esențiale pentru modernizarea infrastructurii locale și creșterea gradului de confort și siguranță al cetățenilor, investiții realizate cu sprijinul finanțărilor nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Prin intermediul finanțării acordate prin PNRR au fost implementate două proiecte majore:

* amenajarea pistelor pentru biciclete pe raza comunei Gârbova;

* înființarea unui sistem modern de supraveghere video-stradală.

Investiția privind amenajarea pistelor pentru biciclete contribuie la promovarea mobilității urbane sustenabile, la reducerea poluării și la creșterea siguranței participanților la trafic. Totodată, noua infrastructură oferă locuitorilor și vizitatorilor posibilitatea utilizării unor mijloace alternative de transport, în condiții moderne și sigure.

Sistemul de supraveghere video-stradală implementat în comună are rolul de a crește gradul de siguranță publică, de a preveni faptele antisociale și de a sprijini activitatea instituțiilor responsabile cu menținerea ordinii și liniștii publice.

De asemenea, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” a fost finalizată investiția privind reabilitarea drumului comunal DC 50 Gârbova – Cărpiniș.

Lucrările executate au avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii rutiere locale, îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea accesibilității între localitățile Gârbova și Cărpiniș. Reabilitarea drumului contribuie la dezvoltarea economică și socială a zonei, precum și la creșterea confortului și siguranței pentru toți participanții la trafic.

„Finalizarea acestor investiții reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunei Gârbova și pentru creșterea calității vieții locuitorilor noștri. Ne-am propus să modernizăm infrastructura locală, să creștem siguranța cetățenilor și să oferim condiții mai bune pentru comunitate. Pistele pentru biciclete, sistemul de supraveghere video și reabilitarea drumului comunal DC 50 Gârbova – Cărpiniș sunt proiecte concrete care aduc beneficii reale oamenilor și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunei”, a declarat primarul comunei Gârbova.

Administrația locală din comuna Gârbova continuă să promoveze proiecte de investiții menite să susțină dezvoltarea durabilă a comunității și modernizarea infrastructurii publice.

Primarul Comunei Gârbova mulțumește tuturor instituțiilor implicate, echipelor de implementare și cetățenilor pentru sprijinul acordat în realizarea acestor investiții importante pentru comunitate.

