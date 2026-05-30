VIDEO | Piste pentru biciclete și sistem modern de supraveghere video-stradală realizate într-o comună din Alba prin fonduri din PNRR. Drumul comunal, modernizat prin programul „Anghel Saligny”
Piste pentru biciclete și sistem modern de supraveghere video-stradală realizate într-o comună din Alba prin fonduri din PNRR. Drumul comunal, modernizat prin programul „Anghel Saligny”
Comuna Gârbova marchează finalizarea unor proiecte de investiții esențiale pentru modernizarea infrastructurii locale și creșterea gradului de confort și siguranță al cetățenilor, investiții realizate cu sprijinul finanțărilor nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Prin intermediul finanțării acordate prin PNRR au fost implementate două proiecte majore:
* amenajarea pistelor pentru biciclete pe raza comunei Gârbova;
* înființarea unui sistem modern de supraveghere video-stradală.
Investiția privind amenajarea pistelor pentru biciclete contribuie la promovarea mobilității urbane sustenabile, la reducerea poluării și la creșterea siguranței participanților la trafic. Totodată, noua infrastructură oferă locuitorilor și vizitatorilor posibilitatea utilizării unor mijloace alternative de transport, în condiții moderne și sigure.
Sistemul de supraveghere video-stradală implementat în comună are rolul de a crește gradul de siguranță publică, de a preveni faptele antisociale și de a sprijini activitatea instituțiilor responsabile cu menținerea ordinii și liniștii publice.
De asemenea, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” a fost finalizată investiția privind reabilitarea drumului comunal DC 50 Gârbova – Cărpiniș.
Lucrările executate au avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii rutiere locale, îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea accesibilității între localitățile Gârbova și Cărpiniș. Reabilitarea drumului contribuie la dezvoltarea economică și socială a zonei, precum și la creșterea confortului și siguranței pentru toți participanții la trafic.
„Finalizarea acestor investiții reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunei Gârbova și pentru creșterea calității vieții locuitorilor noștri. Ne-am propus să modernizăm infrastructura locală, să creștem siguranța cetățenilor și să oferim condiții mai bune pentru comunitate. Pistele pentru biciclete, sistemul de supraveghere video și reabilitarea drumului comunal DC 50 Gârbova – Cărpiniș sunt proiecte concrete care aduc beneficii reale oamenilor și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunei”, a declarat primarul comunei Gârbova.
Administrația locală din comuna Gârbova continuă să promoveze proiecte de investiții menite să susțină dezvoltarea durabilă a comunității și modernizarea infrastructurii publice.
Primarul Comunei Gârbova mulțumește tuturor instituțiilor implicate, echipelor de implementare și cetățenilor pentru sprijinul acordat în realizarea acestor investiții importante pentru comunitate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet
Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet Trei polițiste din Alba au urcat pe podium la IPA Games 2026. Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la […]
FOTO | Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a salvat tradițiile județului Alba
Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a salvat tradițiile județului Alba Povestea Oliviei Bărbuța este drumul unei vieți în slujba identității românești, de la catedră la tezaurul etnografic al Albei, în slujba tradițiilor județului Alba. Povestea doamnei Olivia Bărbuța este, în esență, […]
2-5 iunie 2026 | Judecătorii din Alba Iulia vor protesta zilnic în fața instituției. Activitatea oprită TOTAL joi și parțial în restul zilelor
2-5 iunie 2026 | Judecătorii din Alba Iulia vor protesta zilnic în fața instituției. Activitatea oprită TOTAL joi și parțial în restul zilelor În perioada 2-5 iunie 2026, magistrații din Alba Iulia vor protesta zilnic în fața instituției, iar activitatea va fi oprită total joi și parțial în restul zilelor. Activitatea Judecătoriei Alba Iulia va […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026 Ministerul...
România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă
România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a...
Știrea Zilei
FOTO | Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet
Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la...
FOTO | Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a salvat tradițiile județului Alba
Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a...
Curier Județean
FOTO | Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de peste 800 de lei
Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de...
VIDEO | S-a urcat băut la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer de 65 de ani, din Scărișoara, reținut pentru a condus cu o alcoolemie de 0,66 mg/l
S-a urcat băut la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer de 65 de ani, din Scărișoara, reținut pentru...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de RUSALII 2026. Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru cei dragi
Mesaje de Rusalii 2026 • Texte cu urări și felicitări de ”la mulți ani ” care pot fi transmise prin...
30 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
30 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...