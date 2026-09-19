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Video: Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 2-2, un derby „de Alba” cu un final nebun! Lucian Itu: „Am jucat cu suflet”, Pustai: „Sunt foarte supărat, avem foarte puține puncte”

Dan HENEGAR

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Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 2-2, un derby „de Alba” cu un final nebun! Lucian Itu: „Am jucat cu suflet”, Pustai: „Sunt foarte supărat, avem foarte puține puncte”

Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, un derby „de Alba” care și-a onorat statutul, cu un final nebun, în care „roș-albaștrii” au egalat în minutul 89, prin Bura, asta după ce, 6 minute mai devreme, brazilianul Cordeiro a fost din nou eroul negativ al propriei echipe, la fel ca la Blaj, cu un penalty irosit (a încercat o „panenka”, tot el faultat de S. Itu), în mod stupid.

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„Se pare că ne-am găsit atacantul, pe Bura, pe care-l aveam în curte. Fiecare jucător este important, tot asta le-am zis, indiferent cât intră, să fie pregătiți pentru orice.

 

Un egal muncit, se vede că Alba Iulia are pretenții de promovare. Asemenea derby-uri se mai joacă și cu sufletul și cu inima, toată săptămâna le-am povestit ce înseamnă Cugir-Unirea! Suntem foarte fericiți că am reușit să luăm un punct meritat. În plan moral, din toate punctele de vedere, este un egal cât o victorie. Știam că au jucători foarte buni în bandă, de contraatac și spre deosebire de precedentele meciuri am preferat să nu mai ieșim, să ne închidem și ne-a ieșit. Tocmai din acest motiv l-am titularizat pe Păcurar, e de atâția ani la noi, e un lider în vestiar și știe ce înseamnă un astfel de meci!”, a spus Lucian Itu

Sunt puncte pierdute, indiscutabil. Am luat gol imediat după pauză, dar am revenit, am preluat conducerea și am ratat un penalty. E ceva inexplicabil, un joc care ți-l puteai face ușor, după o lovitură liberă am fost egalați de o echipă ce a intrat de puține ori în careul nostru.


Nu Cordeiro era desemnat să bată, era Donca primul, apoi Chiorean – ce fusese înlocuit. Dar până la urmă, decid cei din teren, care se simt în stare. Se poate rata penalty, dar e supărătoare maniera în care a executat Cordeiro. La Blaj am pierdut pe o neglijență crasă, iar acum am ratat victoria. Sunt foate supărat, pentru că pierdem puncte, deși suntem în creștere, și în jocul precedent am arătat ceva mai bine. Cu o victorie eram mulțumit, nu foarte mulțumit, dar așa avem numai 5 puncte, foarte, foarte puțin”, a concluzionat Cristian Pustai.

Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul), video: Religia Sportului

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