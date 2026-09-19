Curier Județean

VIDEO | Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: BMW ,,șifonat” după ce ,,a jucat bowling” cu conurile de circulație de pe carosabil. Motivul, afară era ceață

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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De

Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: BMW ,,șifonat” după ce ,,a jucat bowling” cu conurile de circulație de pe carosabil. Motivul, afară era ceață

Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 8.00, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. 

Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, pe autostrada A10 Sebeș-Turda, spre Aiud.

Un BMW ,,și-a șifonat fața” după ce ,,a jucat bowling” cu conurile de circulație amplasate pe carosabil.

Incidentul a avut loc, cel mai probabil, din cauza condițiilor de drum, mai multe zone din Alba fiind sub avertizare cod galben de ceață.

Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.

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