Președintele Nicușor Dan păstrează secret numele liderului politic care i-ar fi transmis: „România e problema ta, cu partidul e problema mea”
Președintele Nicușor Dan păstrează secret numele liderului politic care i-ar fi transmis: „România e problema ta, cu partidul e problema mea”
Președintele Nicușor Dan nu a dorit să dezvăluie identitatea liderului politic care, în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului, i-ar fi spus: „România e problema ta, cu partidul e problema mea”.
Șeful statului afirmă că, în discuțiile purtate cu partidele, a observat de multe ori o motivație politică și mai puțină preocupare pentru problemele naționale, scrie Mediafax.
Nicușor Dan a fost întrebat vineri despre discuțiile de joi de la Palatul Cotroceni, în urma cărora a fost desemnat un premier pentru formarea unui nou guvern.
Președintele a spus că le-a prezentat liderilor tuturor partidelor scenariile pe care le considera posibile și că a analizat pozițiile acestora înainte de a lua o decizie.
„Eu, ieri, în mod responsabil, am prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile. Și pe fiecare din scenarii ei mi-au spus cum văd și în ce măsură sunt tentați, la momentul acela, ieri, să îl urmeze”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebat de jurnaliști cine este liderul politic care i-a spus „România e problema ta, cu partidul e problema mea”, președintele nu a oferit un nume.
„Un lider politic din România. Asta este ce pot să vă spun”, a răspuns Nicușor Dan.
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