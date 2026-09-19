Președintele Nicușor Dan păstrează secret numele liderului politic care i-ar fi transmis: „România e problema ta, cu partidul e problema mea”

Președintele Nicușor Dan nu a dorit să dezvăluie identitatea liderului politic care, în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului, i-ar fi spus: „România e problema ta, cu partidul e problema mea”.

Șeful statului afirmă că, în discuțiile purtate cu partidele, a observat de multe ori o motivație politică și mai puțină preocupare pentru problemele naționale, scrie Mediafax.

Nicușor Dan a fost întrebat vineri despre discuțiile de joi de la Palatul Cotroceni, în urma cărora a fost desemnat un premier pentru formarea unui nou guvern.

Președintele a spus că le-a prezentat liderilor tuturor partidelor scenariile pe care le considera posibile și că a analizat pozițiile acestora înainte de a lua o decizie.

„Eu, ieri, în mod responsabil, am prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile. Și pe fiecare din scenarii ei mi-au spus cum văd și în ce măsură sunt tentați, la momentul acela, ieri, să îl urmeze”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de jurnaliști cine este liderul politic care i-a spus „România e problema ta, cu partidul e problema mea”, președintele nu a oferit un nume.

„Un lider politic din România. Asta este ce pot să vă spun”, a răspuns Nicușor Dan.

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