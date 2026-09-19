VIDEO | A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite

A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite

Târgul Apulum Agraria 2026 și-a deschis porțile sâmbătă dimineața la Ighiu. Timp de 2 zile sunteți așteptați să vă bucurați de tot ce ne oferă natura, de roadele pământului și de munca oamenilor care le aduc pe mesele noastre.

Ateliere creative, activități pentru copii, povești, gusturi de toamnă și demonstrații culinare vă așteaptă să le descoperiți alături de familie și prieteni. Este un prilej frumos să petreceți timp împreună și să apreciați bogăția toamnei și tradițiile locului.

Galbenul holdelor, verdele câmpurilor, ruginiul și auriul toamnei spun, fiecare, povestea unui an de muncă, răbdare și grijă pentru pământ.

La Apulum Agraria sunt celebrați oamenii care dau viață acestor culori, oamenii care seamănă, îngrijesc și culeg, transformând pământul în rod și munca în belșug.

La Ighiu, în perioada 19–20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi.

Într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, se creează legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite mai departe.

Programul complet Apulum Agraria la Ighiu 2026:

SÂMBĂTĂ, 19 septembrie 2026 – între orele 9:30-18:00

Ora 9:30 Deschiderea oficială a evenimentului

Orele 9:30- 15:00 Toamna în lumea copiilor

Expoziție tematică de carte

Ateliere creative: lectură, colorat, pictat ceramică, cusut

Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

Orele 9:30- 15:00 Corespondenţă cu accente de toamnă

Atelier de cărţi poştale şi felicitări pentru copii

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Orele 10:00- 15:00 Satul românesc între tradiție și dezvoltare, stand de consultanță agricolă

Orele 11:00- 12:00 Genetică şi performanţă în zootehnie

Prezentare şi demonstraţie de bonitare a raselor de bovine

Prof. dr. ing. Gheorghe Neaţă și dr. Horia Moruţan

Ora 12:00-13:30 Agraria Dog Show – Când omul și câinele devin o echipă

-Școlile de dresaj Nechita din Bistriţa şi DogMaster din Cluj-Napoca

Dog Dancing – Camelia Tuhuţ, instructor canin

Ora 14:00 E vremea mustului, demonstraţie

Negrea Oprean Ovidiu I.I.

Ora 14:30 Tehnologii pentru fermieri, prezentare utilaje agricole

Cypca Beoagro SRL

Orele 10:00- 18:00 Expoziţie cu vânzare produse locale

DUMINICĂ, 20 septembrie 2026nîntre orele 10:00-18:00

Orele 10:00- 15:00 Spiriduşii în laboratorul toamnei

Expoziție tematică de carte

Ateliere creative: lectură, colorat, pictat ceramică, cusut

Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

Orele 10:00- 15:00 Soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă agricolă

Orele 11:00- 12:00 Parada bovinelor

Prezentare şi demonstraţie de bonitare a raselor

Prof. dr. ing. Gheorghe Neaţă, dr. Horia Moruţan

Ora 12:00-13:00 Agraria Dog Show – Împreună dincolo de cuvinte

Școlile de dresaj Nechita din Bistriţa şi DogMaster din Cluj-Napoca

Ora 14:00 Aurul toamnei – mustul, demonstraţie

Costea Florean, viticultor

Ora 14:30 Agricultura la înălţime, demonstrații tehnice

Dronă agricolă – Agrosalmar SRL

Echipamente profesionale – Detaliu Invest SRL

Orele 10:00- 18:00 Expoziţie cu vânzare produse locale

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