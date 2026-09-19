VIDEO | A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite
A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite
Târgul Apulum Agraria 2026 și-a deschis porțile sâmbătă dimineața la Ighiu. Timp de 2 zile sunteți așteptați să vă bucurați de tot ce ne oferă natura, de roadele pământului și de munca oamenilor care le aduc pe mesele noastre.
Ateliere creative, activități pentru copii, povești, gusturi de toamnă și demonstrații culinare vă așteaptă să le descoperiți alături de familie și prieteni. Este un prilej frumos să petreceți timp împreună și să apreciați bogăția toamnei și tradițiile locului.
Galbenul holdelor, verdele câmpurilor, ruginiul și auriul toamnei spun, fiecare, povestea unui an de muncă, răbdare și grijă pentru pământ.
La Apulum Agraria sunt celebrați oamenii care dau viață acestor culori, oamenii care seamănă, îngrijesc și culeg, transformând pământul în rod și munca în belșug.
La Ighiu, în perioada 19–20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi.
Într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, se creează legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite mai departe.
Programul complet Apulum Agraria la Ighiu 2026:
SÂMBĂTĂ, 19 septembrie 2026 – între orele 9:30-18:00
Ora 9:30 Deschiderea oficială a evenimentului
Orele 9:30- 15:00 Toamna în lumea copiilor
Expoziție tematică de carte
Ateliere creative: lectură, colorat, pictat ceramică, cusut
Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu
Orele 9:30- 15:00 Corespondenţă cu accente de toamnă
Atelier de cărţi poştale şi felicitări pentru copii
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Orele 10:00- 15:00 Satul românesc între tradiție și dezvoltare, stand de consultanță agricolă
Orele 11:00- 12:00 Genetică şi performanţă în zootehnie
Prezentare şi demonstraţie de bonitare a raselor de bovine
Prof. dr. ing. Gheorghe Neaţă și dr. Horia Moruţan
Ora 12:00-13:30 Agraria Dog Show – Când omul și câinele devin o echipă
-Școlile de dresaj Nechita din Bistriţa şi DogMaster din Cluj-Napoca
Dog Dancing – Camelia Tuhuţ, instructor canin
Ora 14:00 E vremea mustului, demonstraţie
Negrea Oprean Ovidiu I.I.
Ora 14:30 Tehnologii pentru fermieri, prezentare utilaje agricole
Cypca Beoagro SRL
Orele 10:00- 18:00 Expoziţie cu vânzare produse locale
DUMINICĂ, 20 septembrie 2026nîntre orele 10:00-18:00
Orele 10:00- 15:00 Spiriduşii în laboratorul toamnei
Expoziție tematică de carte
Ateliere creative: lectură, colorat, pictat ceramică, cusut
Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu
Orele 10:00- 15:00 Soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă agricolă
Orele 11:00- 12:00 Parada bovinelor
Prezentare şi demonstraţie de bonitare a raselor
Prof. dr. ing. Gheorghe Neaţă, dr. Horia Moruţan
Ora 12:00-13:00 Agraria Dog Show – Împreună dincolo de cuvinte
Școlile de dresaj Nechita din Bistriţa şi DogMaster din Cluj-Napoca
Ora 14:00 Aurul toamnei – mustul, demonstraţie
Costea Florean, viticultor
Ora 14:30 Agricultura la înălţime, demonstrații tehnice
Dronă agricolă – Agrosalmar SRL
Echipamente profesionale – Detaliu Invest SRL
Orele 10:00- 18:00 Expoziţie cu vânzare produse locale
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