5-7 august 2026 | Cod Portocaliu de caniculă, dar și Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Vestul țării rămâne sub Cod Roșu de căldură excesivă
5-7 august 2026 | Cod Portocaliu de caniculă, dar și Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Vestul țării rămâne sub Cod Roșu de căldură excesivă
Județul Alba și alte zone din țară rămân, până vineri, 7 august 2026, sub incidența unei avertizări meteo Cod Portocaliu de caniculă. Câteva județe sub vestul țării sunt în continuare sub Cod Roșu. În plus, cea mai mare parte a țării, inclusiv județul Alba va fi joi, 6 august 2026, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de vijelii.
Miercuri, joi și vineri (5, 6 și 7 august) valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă (8 august) va diminua ca intensitate și se va restrânge către sud-vestul șiâ sudul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.
Miercuri și joi temperaturile maxime se vor încadra între 29…31 de grade pe litoral și până la 40…41 de grade în
Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 36…38 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20…26 de grade.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică miercuri (5 august) îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a țării, vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest.
Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și
izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și
izolat de peste 40…50 l/mp, se arată într-o informare emisă miercuri, 5 august 2026, de Administrația Națională de Meteorologie.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 07 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale
Zone afectate: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei
Miercuri și joi (5 și 6 august) valul de căldură se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 06 august, ora 12 – 06 august, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și zona de munte
În intervalul menționat, în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.
Fenomene asociate instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)
sursa foto 2 interior articol: ISU Hunedoara
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