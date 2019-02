VIDEO. Mărturii de la incendiul de COȘMAR de la SOLINA Alba Iulia. Muncitor la construcția fabricii: Au fost luate toate măsurile de protecție posibile

Incendiul de la fabrica de condimente SOLINA din Alba Iulia a izbucnit sâmbătă dimineața. Lupta pompierilor cu flăcările care au mistuit construcția se duce de peste 48 ore și continuă și în acest moment. Peste 100 de pompieri din patru județe au intervenit pe parcursul zilelor pentru a localiza și a stinge focarele.

Am văzut focul, în câteva momente s-a întins peste tot

Paznicii de la o altă fabrică aflată în imediata vecinătate au fost alarmați dimineața în jurul orei 5.45 de sunete puternice care se auzeau din clădirea Solina și de fumul care ieșea din hală. Aceștia au cerut ajutor prin numărul de urgență 112, iar în scurt timp la fața locului, pompierii au intervenit cu două autospeciale de la ISU Alba şi o ambulanţă:

“Eram la postul 1, când apare colegul meu de la postul 2, din spate, agitat, în viteză, că arde Supremia. M-am întors și am văzut focul la unitatea de sus a clădirii. În câteva momente s-a întins peste tot, în față, în spate. Era ora 5.45 aproximativ, aproape de schimbul de tură. În 30-40 de minute a ajuns în fața, unde erau birourile. Am sunat la 112 și mi s-a spus că vin pompierii, că sunt pe drum.”

Ulterior, forţele au fost suplimentate cu echipaje de pompieri din Hunedoara, Sibiu și Cluj. Hala care a ars are o suprafaţă de aproximativ 10.000 de metri pătraţi, iar arderea s-a manifestat generalizat.

Aşteptau la poarta fabricii

Pe lângă imaginile apocaliptice ale incendiului, cea mai tristă imagine a zilei de sâmbătă, după incendiul de la fabrică, a putut fi remarcată de toți cei prezenți în zona dezastrului: în cursul dimineţii, angajaţii societăţii aşteptând la poarta fabricii, distrusă în totalitate.

“Când am auzit că fabrica a luat foc nu ne-a venit să credem. Am privit totul cu neîncredere până am văzut reportaje și mesaje de la colegi. Este trist tot ce s-a întâmplat. Lucru bun este ca ne-au zis să nu ne facem griji. Vom merge înainte…vom renaște. Suntem triști, dar optimiști cu toți!”

În aceste momente, siguranţa oamenilor, a bazelor de date şi reluarea business- ului, sunt cele mai importante aspecte pentru companie.

Solina România și-a asigurat toţi partenerii de afaceri (clienţi, furnizori, instutii publice şi private) de onorarea angajamentelor în cele mai bune condiţii ţinând cont de împrejurări, iar în ceea ce priveşte responsabilitatea faţă de angajaţi, se fac toate eforturile necesare pentru a le asigura continuitate, siguranţa locului de muncă şi perspectiva viitorului.

Conducătorii grupului francez Solina au declarat ferm că nu vor renunţa la activităţile de producţie din România. În perioada imediat următoare, activităţile de producţie vor fi transferate către alte fabrici ale Solina Group din Europa, temporar, până la remedierea situaţiei din România.

Trape de fum, sistem de stingere a incendiului, alarmă

Un fost muncitor care a luat parte la construirea halelor fabricii Solina a declarat pentru ziarulunirea.ro că nu poate înțelege cum s-a produs incendiul: “Îmi amintesc hala aia din cap în cap, ca oricare alta de altfel pe care am construit-o. Când a fost ridicată s-au luat toate măsurile de protecție posibile la timpul respectiv. Avea trape de fum, sistem de stingere a incendiului, alarmă de incendiu și pereți despărțitori din vată minerală.

Nu avea voie să ardă așa. Peretele de anti-foc era gros de 30 cm și trebuia să reziste cel puțin 180 de minute la flacără deschisă la 600-700 grade”.

În acest moment, obiectivul nu mai este operabil, pagubele sunt majore. Cauzele declanşării incendiului sunt încă necunoscute şi vor fi comunicate în urma finalizării anchetei de către autorităţile competente. Menţionăm faptul că fabrica Solina din Alba Iulia era autorizată ISU şi întrunea toate condiţiile necesare unei operări sigure, aspect deja comunicat şi de autorităţile competente.