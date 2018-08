VIDEO. Marșul Centenarului, care a început de la Alba Iulia, oprit de Poliția de Frontieră la granița cu Republica Moldova

Cetatenilor romani care iau parte la Marsul Centenarului li s-a interzis sa intre in Republica Moldova, a anuntat luni Politia de Frontiera a republicii, informeaza Radio Chisinau si Radio Europa Libera. Susţinători ai unirii Republicii Moldova cu România s-au adunat în 1 iulie la Alba Iulia – oraş în care acum 100 de ani s-a votat formarea României Mari -, unde au aprins flacăra Unirii şi au plecat în „Marşul Centenarului”, care ar fi trebuit să se încheie la Chişinău.



Potrivit institutiei, motivul interzicerii accesului pe teritoriul Republicii Moldova il constituie „perturbarea ordinii publice in zona de frontiera”.

Organizatorii marsului spun ca vor petrece aceasta noapte in vama Albita, iar marti dimineata vor incerca sa treaca din nou frontiera Republicii Moldova.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, dupa ce noaptea trecuta au campat cu corturi in vama Albita, unionistii au trecut de dimineata fara probleme de aceasta, dar la vama Leuseni au fost impartiti in „cetateni ai Romaniei” si „cetateni ai Republicii Moldova” si numai celor din urma le-a fost permis accesul dincolo de Prut. Basarabenii au decis sa revina in Romania, pentru a fi alaturi de cei carora le este interzis sa intre in Republica Moldova.

Participantii la Marsul Centenarului, care a inceput la 1 iulie din Alba Iulia, si-au propus ca pe data de 1 septembrie sa ajunga la Chisinau, dupa ce vor trece prin circa 300 de localitati din Romania si Republica Moldova, scrie Ziare.com.

Ne separă! Publicată de Otilia Dascal pe Luni, 27 August 2018