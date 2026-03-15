VIDEO | Marele derby al Clujului la fotbal: Bogdan Bregar, un tânăr din Aiud, apare în clipul de promovare de către „U” a meciului cu rivala CFR

Marele derby al Clujului la fotbal: Bogdan Bregar, un tânăr din Aiud, apare în clipul de promovare de către „U” a meciului cu rivala CFR
Bogdan Bregar, un tânăr din Aiud, apare în clipul de promovare de către „U” Cluj a meciului cu rivala locală CFR din prima etapă a play-off-ului SuperLigii de fotbal.
Meciul de pe „Cluj Arena” se va disputa luni, 16 martie 2026, de la ora 20.30.
Cele două echipe din Cluj-Napoca încep play-off-ul cu același număr de puncte, 27.
Atmosfera de pe „Cluj Arena” se anunță senzațională și la ea va contribui și Bogdan Bregar.
Tânărul de 13 ani este toboșar în Peluza „Șepcile Roșii”. El e fan al lui „U” Cluj de la frageda vârstă de 6 ani.
Bogdan Bregar se află în galeria lui „U” Cluj nu doar la meciurile de fotbal, ci și la cele de baschet.
Bogdan joacă la rândul său fotbal, evoluând pe postul de portar la una dintre grupele Academiei de Fotbal „Bogdan Andone” din Aiud.
video: FC Universitatea Cluj / Facebook
foto – Bogdan Bregar (arhiva personală)
