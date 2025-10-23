VIDEO | Managerul de țară al Eurowind Energy explică de ce energia e mai ieftină în nordul Europei și cum poate România să reducă costurile
Managerul Adrian Dobre explică de ce energia e mai ieftină în nordul Europei și cum poate România să reducă costurile
Joi, 23 octombrie 2025, 17 ambasadori și reprezentanți ai ambasadelor UE au efectuat o vizită în județul Alba, la Parcul Solar Teiuș, unde au discutat despre dezvoltarea energiei regenerabile în România. Evenimentul a oferit ocazia managerului de țară al Eurowind Energy România, Adrian Dobre, să vorbească despre mecanismele care pot aduce prețuri mai mici la electricitate pentru consumatori.
„Cred că ceea ce este important, și am dat exemplul țărilor nordice, este să avem producție. De asta se spune că trebuie să încurajăm să intre cât mai mulți electroni în rețeaua națională”, a declarat managerul Adrian Dobre.
El a explicat principiul de piață care face ca energia să fie mai accesibilă atunci când există o ofertă mare de megawați:
„Cu cât producem mai mult, cu cât avem mai mulți megawați pe piață, cu atât avem șanse mai mari ca prețurile să scadă la electricitate. Asta este explicația. E explicația de piață, pur și simplu.”
Managerul a subliniat că România poate urma modelul țărilor nordice, unde o producție mare și diversificată asigură prețuri mai stabile și mai mici:
„Este eficient, din punct de vedere economic, ca un parc să funcționeze corect și să vândă energia când prețul este bun. Asta înseamnă să producem mai mult și să avem mai mulți actori pe piață, pentru că doar așa se poate corecta prețul la nivel național.”
Adrian Dobre a mai menționat că România este o piață strategică pentru Eurowind Energy și că obiectivul grupului este să ajungă la 1.000 MW capacitate instalată până în 2030, dezvoltând noi parcuri fotovoltaice și eoliene.
„Avem planuri ambițioase pentru a consolida piața și a face energia mai accesibilă consumatorilor români”, a adăugat el.
