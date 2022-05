VIDEO| Maia Morgenstern la Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, Alba Iulia: „De la poveste începe totul și în povești mă refugiez”

Miercuri, 18 mai, marii actori ai teatrului românesc Maia Morgenstern și Horațiu Mălăele, sunt capetele de afiș în cea de-a patra zi a Festivalui Internațional de Teatru „Povești”, de la Alba Iulia.

De la ora 12.30, Maia Morgenstern a vorbit și a răspuns întrebărilor celor prezenți la Art Cafe despre povești, despre importanța acestora.

„De la poveste începe totul și în povești mă refugiez. De altfel spectacolul care a avut onoarea de a fi invitat la festival, este despre poveștile mele, care vin la suprafață, povești pe care aproape nu le mai recunosc, povești uitate. Gustul, mirosul, senzațiile, sunetul, aduc la suprafață povești dintr-o tinerețe de mult uitată, dintr-o copilărie de acum pierdută aș putea spune, dar ea se întoarce cumva și o retrăiesc în felul ăsta”, a spus Maia Morgenstern.

Întrebată ce tehnici folosește pentru pentru a construi poveștile din spectacol, marea actriță a oferit un răspuns savuros, spre amuzamentul celor prezenți: „Nu știu, habar n-am. Nu sunt scriitor și nici nu mă încearcă ambiția asta. Desigur că o să puteți recunoaște într-o poveste sau alta ce ma influențează.”

Spectacolul la care am învățat cel mai greu textul a fost „NU SUNT EU”. Fără o repetiție, două înainte nu intru pe scenă, mai ales fiind autorul în sală”

În spectacolul-confesiune NU SUNT EU, Maia Morgenstern împărtășește cu tandrețe, nostalgie și umor povești din copilărie și carieră.

Imaginea părinților, „amintirea lor veșnic binecuvântată” și lecțiile prețioase despre demnitate și onoare conturează un tablou emoționant în destinul creator al unei artiste de excepție. Timp de o oră și jumătate, însoțiți de muzica live, spectatorii vor fi purtați într-un carusel al amintirilor, confidenți de încredere pentru secrete nemărturisite până acum, părtași ai bucuriilor mici și mari, martori ai unor situații nedrepte prin care „o elevă ce nu voia altceva decât să fie cum sunt ceilalți copii” a fost nevoită să treacă, notează teatruldramaturgilor.ro.

„În ziua în care am îmbătrânit, am plâns. Un pic. Știu eu de ce. În ziua în care am îmbătrânit, am obosit un pic. Am respirat greu și m-am rezemat de un copac. Am respirat și am uitat unde am plecat. Și-am râs, nu știu de ce. A fost frumos.”

PROGRAM MIERCURI, 18 MAI 2022

10:00 ORICE ȘOARECE IUBEȘTE CAȘCAVALUL, regia Béres László

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 60 min.

11:00 AVENTURILE LUI CHIȚ MIȚ, regia Georgeta Lozincă

Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 ȚINUTUL DE VIS AL LUI KIBUKI

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru copii / 3+

Liceul Sf. Iosif Alba Iulia / 40 min.

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă

Art Cafe

12:30 NU SUNT EU, de Maia Morgenstern

Lansare de carte

Art Cafe / 30 min

18:00 – 20:00

Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator: prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

Foaier Casa de Cultură a Studenților

18:00 NU SUNT EU. Maia Morgenstern, O biografie, direcția de scenă Victor Ioan Frunză

Teatrul Dramaturgilor Români București

One-woman show / 12+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 40 min.

20:00 TACHE, IANKE ȘI CADÂR, regia Horațiu Mălăele

Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra București

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 20 min.

21:30 O POVESTE CAM CIUDATĂ și alte două povestiri

POEZII ȘI VORBE-N VÂNT, de Horațiu Mălăele

Lansare de carte

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor / 30 min