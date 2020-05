VIDEO| Ludovic Orban: Parlamentul nu avea dreptul să facă modificări la Starea de Alertă. Românii trebuie să înteleagă că epidemia nu a trecut si să respecte regulile

Într-o declarație de presă susținută miecruri de la Palatul Victoria, premierul Ludovic Orban a vorbit și despre încuviințarea cu modificări de către Parlament a Stării de Alertă.

„A fost finalizată procedura stabilită în Legea 55 și am intrat pe deplin în starea de alertă maximă, așa cum am denumit-o în cadrul ședinței de Guvern. Am extrem de multe observații legate de modul în care Parlamentul a tratat proiectul nostru de lege și prin modificările făcute ne-a restrâns cât de mult a putut posibilitățile de acțiune.

Parlamentul nu putea legal și constituțional să facă modificări unei hotărâri de Guvern. Este o imixtiune grosolană și o încălcare flagrantă a separării puterilor în stat”, a spus premierul Orban.

Sursa: g4media.ro