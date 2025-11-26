Rămâi conectat

Politică Administrație

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Festival de Romania 2025

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Parcul Primăriei Sebeș se află într-un amplu proces de modernizare și reabilitare, iar lucrările se apropie cu pași rapizi de finalizare Printre intervenții se numără: revitalizarea spațiilor verzi, reprofilarea aleilor, montarea de mobilier urban și refuncționalizarea fântânii arteziene.

Lucrările au început pe data 16 septembrie și au un termen de execuție estimat la aproximativ patru luni. 

Printre principalele intervenții se numără:  

  • refacerea sistemului de alei,
  • revitalizarea spațiului verde, instalarea de bănci și alte elemente de mobilier urban, 
  • repunerea în funcțiune a fântânii arteziene, care nu mai funcționa de mai bine de doi ani.

Astfel, Parcul Primăriei Sebeș prinde contur, iar lucrările se apropie de finalizare. Mai multe aspecte au fost deja finalizate sau se apropie de finalizare. În videoclipul prezentat, se poate observa că dalele au fost montate aproape în întregime, iar unele căbănuțe au fost instalate. 

,,Se vor reprofila aleile, se va revitaliza spațiul verde și se va reface sistemul de irigații. Fântâna arteziană, care era veche și nu mai funcționa de doi ani, va fi de asemenea revitalizată. Se va realiza o deschidere mai mare către Primăria Sebeș, pentru ca cetățenii să aibă acces facil, iar instituția să fie pusă în prim-plan. Platoul din fața primăriei va fi mărit, astfel încât să permită desfășurarea unui număr mai mare de evenimente.

Citește și: FOTO | Parcul Primăriei Sebeș va fi reabilitat: fântâna arteziană și spațiile verzi, printre principalele intervenții. Când se încheie lucrările

Spațiile verzi vor arăta mult mai bine și vor fi mai atractive, oferindu-le cetățenilor posibilitatea de a petrece timp de calitate în acest parc, prin revitalizarea a tot ceea ce a fost construit în urmă cu peste 20 de ani. Termenul de finalizare este estimat pentru sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, iar lucrările au început săptămâna trecută. Vor fi amplasate bănci și diverse elemente de mobilier urban.

Având în vedere că zona centrală a fost deja modernizată, iar Parcul Eminescu a trecut printr-un proces de reabilitare, acesta era singurul parc rămas nemodernizat. Ultima intervenție majoră aici a avut loc în urmă cu mult timp”, a declarat un reprezentant, pe data de 23 septembrie, SPAP Sebeș pentru Ziarul Unirea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

26 noiembrie 2025

De

Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate Recepția lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ – Grădinița cu Program Prelungit nr. 12” a avut […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

26 noiembrie 2025

De

Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate În Ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia de astăzi, miercuri, 26 noiembrie 2025, consilierii au aprobat proiectele denumite ,,Proiect de hotărâre privind înființarea Societății ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL” și Proiect de hotărâre privind […]

Citește mai mult

Politică Administrație

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

24 noiembrie 2025

De

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi Consiliul local al municipiului Sebeș este convocat în şedinţă ordinară publică, joi, 27 noiembrie  2025, orele 14.00, care va avea loc în sala de ședințe […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 26 de secunde

Un elev de clasa a treia din Cluj-Napoca a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă cu capul în nas şi a muşcat mâna psihologului

Un elev de clasa a treia din Cluj-Napoca a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă cu capul...
Actualitateacum 3 ore

Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor

Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor Compania Națională de Investiții Rutiere...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită

Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită Baza...
Ştirea zileiacum 5 ore

TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși

TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de  grilajul unei uși Un bărbat...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 ore

VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați

Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova...
Curier Județeanacum 6 ore

Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii

Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii Polițiștii din Cricău au...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Politică Administrațieacum 3 ore

FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate

Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

26 noiembrie | Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine

Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine Sfântul Stelian, prăznuit la 26 noiembrie, este cunoscut drept mare...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea