VIDEO | Lucrări în ritm de melc la podul de la Cărpiniș (DN 74 A), grav afectat de inundațiile și alunecările de teren din 2021: Degradări serioase și la podul de la Șard (DN 74). Ce au decis autoritățile

Lucrări în ritm de melc la podul de la Cărpiniș (DN 74 A), grav afectat de inundațiile și alunecările de teren din 2021: Degradări serioase și la podul de la Șard (DN 74). Ce au decis autoritățile

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, l-a convocat vineri, 9 aprilie 2026., la o ședință de lucru, pe șeful Secției de Drumuri Naționale Alba, domnul Andrei-Liviu Cârja, pentru analizarea stadiului lucrărilor de infrastructură rutieră aflate în derulare sau în pregătire pe drumurile naționale din județ.

În cadrul discuțiilor, prefectul a atras atenția asupra întârzierilor nepermis de mari înregistrate la lucrările de la podul de la Cărpiniș, situat pe DN 74A, km 5+013, în comuna Roșia Montană, obiectiv afectat de fenomenele hidrometeorologice periculoase din vara anului 2021, respectiv inundații și alunecări de teren.

În cursul săptămânii trecute, o echipă mixtă coordonată de secretarul general al Instituției Prefectului, domnul Nelu Fleșer, s-a deplasat în teren, alături de specialiști din cadrul DRDP Cluj, SDN Alba, DEER, de primarul comunei Roșia Montană, Eugen Furdui, precum și de proiectantul și executantul lucrării. În urma acestei deplasări au fost identificate soluții pentru amenajarea unui drum provizoriu care să permită desfășurarea circulației pe durata lucrărilor de reconstruire a podului.

Potrivit datelor furnizate de Secția de Drumuri Naționale Alba, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, acestea urmând să demareze la data de 15 aprilie a.c. Prefectul județului Alba a solicitat o monitorizare permanentă a execuției, astfel încât durata lucrărilor să fie redusă la minimum, precum și asigurarea accesului pentru autovehiculele cu masa maximă de până la 7,5 tone, cu prioritate pentru autospecialele de intervenție în situații de urgență.

În cadrul aceleiași ședințe a fost analizată și situația podului de la Șard, comuna Ighiu, situat pe DN 74, km 98+363, unde prefectul a solicitat punerea în siguranță a zonei pietonale, în vederea prevenirii unor incidente care ar putea afecta siguranța cetățenilor, precum și urgentarea lucrărilor de remediere.

De asemenea, acesta a fost informat că, în urma unei întâlniri desfășurate la sediul DRDP Cluj, în cursul săptămânii viitoare urmează să fie aprobată finanțarea lucrărilor necesare pentru acest obiectiv, respectiv pentru zona pietonală. Până la demararea lucrărilor, zona va fi securizată prin măsuri provizorii, constând în semnalizare rutieră adecvată, montarea de limitatoare de viteză și instalarea de parapeți de protecție din plastic. Menționăm, totodată, că, potrivit datelor comunicate de conducerea SDN Alba, infrastructura rutieră nu este afectată.

Totodată, în cadrul întâlnirii au mai fost prezentate lucrările aflate în desfășurare în prezent de către Secția de Drumuri Naționale Alba, care vizează completări mecanizate ale acostamentelor pe DN 74, între Meteș și Zlatna, decolmatări mecanizate ale șanțurilor pe DN 75, în zona Baia de Arieș, precum și lucrări de defrișare și toaletare a vegetației pe același sector de drum.

„Instituția Prefectului – Județul Alba va continua să monitorizeze în permanență evoluția acestor lucrări, în vederea asigurării unor condiții de circulație sigure și a unei intervenții eficiente din partea tuturor factorilor implicați”, se arată într-un comunicat de presă.

