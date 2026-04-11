VIDEO | Lae Cascadorul a trecut prin două operații de cataractă, la 74 de ani, la Alba Iulia: ,,Există o regulă însă, pe care trebuie să o respecte. 45 de zile fără stat în cap”

Lae Drăghici, cunoscut drept „Lae Cascadorul”, a trecut recent prin două intervenții pentru cataractă, realizate în cadrul rețelei Spitalului Dr. Holhoș, iar acum se află în perioada de recuperare.

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook Dr. Holhoș – Rețea de oftalmologie, Lae Drăghici, în vârstă de 74 de ani, a suportat cu bine cele două operații, descrise ca fiind rapide, de aproximativ trei minute fiecare.

,,Unii oameni se nasc cu adrenalina în sânge. Lae Drăghici este unul dintre ei. 

La 74 de ani, Lae Cascadorul a ales să nu lase cataracta să îi stea în cale. S-a operat la Dr. Holhoș, a trecut cu brio prin cele două intervenții super rapide, de doar 3 minute, și acum se recuperează – cu același calm cu care a trecut prin toate cascadoriile din viața lui.

Există o regulă însă, pe care trebuie să o respecte în aceste zile: 45 de zile fără stat în cap. Și dacă îl știți pe Lae, înțelegeți de ce aceasta este, pentru el, cea mai mare provocare din ultimii ani. Cascadoria nu este o meserie pe care o lași la pensie. Este cine ești.  Recuperare ușoară, Lae! Te așteptăm în formă maximă!”, se arată în mesajul publicat de pagina de Facebook Dr. Holhoș – Rețea de oftalmologie.

