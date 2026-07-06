VIDEO | La Școala „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, forfotă pe șantier: Investiție de peste 7 milioane de lei pentru transformarea unității de învățământ într-o „școală verde”

La Școala „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, forfotă pe șantier: Investiție de peste 7 milioane de lei pentru transformarea unității de învățământ într-o „școală verde”

Zeci de muncitori lucrează în ritm susținut pe șantierul Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, unde se desfășoară una dintre cele mai importante investiții în infrastructura educațională din municipiu.

Proiectul, finanțat prin PNRR, vizează reabilitarea completă a clădirii și transformarea acesteia într-o unitate modernă, eficientă energetic și adaptată standardelor actuale de siguranță și confort.

Activitate intensă pe șantier

În dimineața zilei de vineri, 3 iulie 2026, pe șantierul Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” era o activitate intensă. Aproximativ 50-60 de muncitori lucrau simultan atât la exteriorul, cât și la interiorul clădirii, semn că lucrările avansează într-un ritm susținut.

Investiția face parte din programul de modernizare a infrastructurii școlare derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reabilitare completă pentru o școală construită în anii ’60

Clădirea școlii, construită în perioada 1967-1968, trece printr-un amplu proces de reabilitare energetică și modernizare.

Lucrările prevăd termoizolarea pereților exteriori și a planșeelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, refacerea acoperișului și creșterea gradului de etanșeitate a clădirii.

În paralel sunt modernizate instalațiile sanitare, electrice și termice. Proiectul include montarea unor centrale termice noi, a două pompe de căldură și a unui sistem de iluminat cu tehnologie LED, cu un consum redus de energie.

Panouri fotovoltaice și sisteme inteligente de management al energiei

Un element central al investiției îl reprezintă componenta de eficiență energetică.

La finalizarea lucrărilor, școala va dispune de un sistem inteligent de management al energiei, panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice și captatoare solare destinate preparării apei calde menajere.

Aceste investiții vor reduce semnificativ consumurile energetice și costurile de exploatare ale clădirii, contribuind la transformarea unității într-o veritabilă „școală verde”.

Accent pe siguranță și accesibilitate

Modernizarea nu vizează doar eficiența energetică, ci și creșterea gradului de siguranță.

Proiectul include realizarea unei rețele de hidranți interiori și exteriori, instalarea unui sistem modern de detecție și alarmare în caz de incendiu, precum și a instalațiilor de protecție împotriva trăsnetelor.

Totodată, grupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilități vor fi echipate cu sisteme opto-acustice de avertizare, sporind accesibilitatea clădirii.

Aproape 800 de elevi vor beneficia de noile investiții

După finalizarea lucrărilor, aproximativ 775 de elevi, alături de peste 50 de cadre didactice și angajați ai școlii, vor beneficia de condiții moderne de învățare și de un spațiu educațional adaptat cerințelor actuale privind confortul, eficiența energetică și siguranța.

Demers început în 2022

Investiția este rezultatul unui proces început în anul 2022, când Primăria Alba Iulia a lansat procedurile pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesare accesării finanțării prin PNRR.

Ulterior au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, a fost organizată licitația pentru execuția lucrărilor, iar în anul 2025 a fost semnat contractul de execuție.

Contract adjudecat cu aproape 1,6 milioane de lei sub valoarea estimată

Deși valoarea estimată a licitației a fost de aproximativ 7,45 milioane de lei fără TVA, în urma procedurii de achiziție publică contractul a fost atribuit pentru 5.881.672 de lei.

Contractul a fost semnat la 1 august 2025 între Primăria Municipiului Alba Iulia și antreprenorul general MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL, iar durata de execuție este de 10 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Beneficiar: Primăria Municipiului Alba Iulia;

Primăria Municipiului Alba Iulia; Antreprenor: MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL;

MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL; Valoarea estimată a licitației: aproximativ 7,45 milioane lei fără TVA;

aproximativ 7,45 milioane lei fără TVA; Valoarea contractului atribuit: 5.881.672 lei;

5.881.672 lei; Durata de execuție: 10 luni.

Prin această investiție, administrația locală continuă programul de modernizare a unităților de învățământ din Alba Iulia, urmărind reducerea consumului de energie în clădirile publice și crearea unor condiții de studiu la standarde europene pentru elevi și profesori.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE