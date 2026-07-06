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„Apa nu este un lux. Este un drept”: Restaurantele ar putea oferi gratuit clienților apă potabilă de la robinet. Proiect de lege

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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„Apa nu este un lux. Este un drept”: Restaurantele ar putea oferi gratuit clienților apă potabilă de la robinet. Proiect de lege

Restaurantele din România ar putea fi obligate să ofere gratuit clienților apă potabilă de la robinet, potrivit unui proiect legislativ depus în Parlament de deputatul PNL de Brașov, Sebastian Mihai Rusu.

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Potrivit acestuia, inițiativa clarifică aplicarea unei directive europene și introduce sancțiuni pentru operatorii care nu respectă această obligație.

„Am depus o inițiativă legislativă simplă: apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu, la restaurant, fără să o ceri și fără să o plătești. Exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și, practic, în toată Europa civilizată. Exact cum cere și o Directivă Europeană din 2020, pe care România a introdus-o în lege, dar într-o formă ambiguă”, a scris deputatul într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta susține că inițiativa nu îi împiedică pe clienți să comande apă îmbuteliată, însă aceștia ar trebui să aibă posibilitatea de a primi gratuit apă potabilă de la robinet.

„Nu vorbim despre apă de lux. Vorbim despre apă de la robinet, potabilă, servită în recipiente curate care pot fi reumplute și fără să apară pe nota de plată. Vrei apă îmbuteliată? Perfect. O comanzi, o plătești, nimeni nu te oprește. Dar să nu mai fii pus în situația în care lași o parte serioasă din notă pe apă, pentru că altfel «nu este inclusă».

Ca să fie clar și pentru cei care încalcă legea: nerespectarea acestei obligații devine contravenție. Nu rugăminte, nu recomandare, ci contravenție. România are apă potabilă bună. O plătim deja în fiecare lună, prin factura de apă. De ce să o mai plătim încă o dată, turnată într-o sticlă de plastic și vândută de zece ori mai scump? Apa nu este un lux. Este un drept”, a afirmat deputatul PNL.

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