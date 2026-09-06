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Nicușor Dan convoacă CSAT: România pregătește noul plan de înzestrare și cere întărirea prezenței militare americane

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Nicușor Dan convoacă CSAT: România pregătește noul plan de înzestrare și cere întărirea prezenței militare americane

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru luni, 7 septembrie 2026, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), cu o agendă care pune în prim-plan securitatea națională, înzestrarea Armatei și consolidarea prezenței militare a Statelor Unite în România.

Ședința va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15:00, sub conducerea șefului statului.

Unul dintre cele mai importante puncte de pe agenda CSAT este Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027–2036, document care va stabili principalele direcții de dezvoltare și modernizare a capabilităților militare în următorul deceniu. Totodată, membrii Consiliului vor analiza și programul „Armata României 2044”, cu obiective pe termen lung pentru transformarea și adaptarea forțelor armate.

Pe masa CSAT ajunge și analiza privind implementarea programului SAFE, aprobată în cadrul reuniunii interinstituționale din 13 august 2026. Programul are implicații importante pentru consolidarea capacității de apărare și pentru accesul României la instrumente europene de finanțare în domeniul securității.

O miză majoră a reuniunii o reprezintă însă relația militară cu Statele Unite. CSAT va analiza termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război al SUA, a posturii Forțelor americane și a locațiilor de dislocare a acestora în Europa.

În acest context, pe agenda discuțiilor se află și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, într-un moment în care flancul estic al NATO rămâne o zonă strategică pentru securitatea europeană.

Pe lângă aceste teme, membrii CSAT vor analiza și alte subiecte de actualitate privind securitatea națională și apărarea României.

Ședința de luni, 7 septembrie 2026 poate marca astfel un nou pas în definirea strategiei de apărare a României, de la modernizarea Armatei în următorul deceniu până la întărirea parteneriatului militar cu Statele Unite.

sursa: Mediafax

foto: arhivă

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