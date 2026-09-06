Nicușor Dan convoacă CSAT: România pregătește noul plan de înzestrare și cere întărirea prezenței militare americane
Nicușor Dan convoacă CSAT: România pregătește noul plan de înzestrare și cere întărirea prezenței militare americane
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru luni, 7 septembrie 2026, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), cu o agendă care pune în prim-plan securitatea națională, înzestrarea Armatei și consolidarea prezenței militare a Statelor Unite în România.
Ședința va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15:00, sub conducerea șefului statului.
Unul dintre cele mai importante puncte de pe agenda CSAT este Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027–2036, document care va stabili principalele direcții de dezvoltare și modernizare a capabilităților militare în următorul deceniu. Totodată, membrii Consiliului vor analiza și programul „Armata României 2044”, cu obiective pe termen lung pentru transformarea și adaptarea forțelor armate.
Pe masa CSAT ajunge și analiza privind implementarea programului SAFE, aprobată în cadrul reuniunii interinstituționale din 13 august 2026. Programul are implicații importante pentru consolidarea capacității de apărare și pentru accesul României la instrumente europene de finanțare în domeniul securității.
O miză majoră a reuniunii o reprezintă însă relația militară cu Statele Unite. CSAT va analiza termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război al SUA, a posturii Forțelor americane și a locațiilor de dislocare a acestora în Europa.
În acest context, pe agenda discuțiilor se află și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, într-un moment în care flancul estic al NATO rămâne o zonă strategică pentru securitatea europeană.
Pe lângă aceste teme, membrii CSAT vor analiza și alte subiecte de actualitate privind securitatea națională și apărarea României.
Ședința de luni, 7 septembrie 2026 poate marca astfel un nou pas în definirea strategiei de apărare a României, de la modernizarea Armatei în următorul deceniu până la întărirea parteneriatului militar cu Statele Unite.
sursa: Mediafax
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Ce sporuri și venituri pot fi luate în calcul la pensie în 2026: Lista beneficiilor care pot aduce o pensie mai mare
Ce sporuri și venituri pot fi luate în calcul la pensie în 2026: Lista beneficiilor care pot aduce o pensie mai mare Sporurile, premiile, orele suplimentare și chiar al 13-lea salariu pot conta la recalcularea pensiei, în anumite condiții. Noua legislație a pensiilor a adus o schimbare importantă pentru persoanele care au lucrat înainte de […]
Iarna 2026-2027, sub semnul lui Super El Niño: Europa ar putea avea parte de mult mai puțină zăpadă
Iarna 2026-2027, sub semnul lui Super El Niño: Europa ar putea avea parte de mult mai puțină zăpadă Primele estimări pentru iarna 2026–2027 anunță un sezon atipic pentru Europa: zăpada ar putea fi mult mai puțină decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a continentului. Fenomenul Super El Niño ar urma să favorizeze […]
Uluitor! Deplasare cu spatele pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: Ce sancțiune a primit șoferul
Uluitor! Deplasare cu spatele pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: Ce sancțiune a primit șoferul La data de 25 august 2026, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au depistat în trafic, pe tronsonul autostrăzii A1, la kilometrul 517, un autoturism, condus de un bărbat, care efectua manevra de mers cu spatele pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce sporuri și venituri pot fi luate în calcul la pensie în 2026: Lista beneficiilor care pot aduce o pensie mai mare
Ce sporuri și venituri pot fi luate în calcul la pensie în 2026: Lista beneficiilor care pot aduce o pensie...
Iarna 2026-2027, sub semnul lui Super El Niño: Europa ar putea avea parte de mult mai puțină zăpadă
Iarna 2026-2027, sub semnul lui Super El Niño: Europa ar putea avea parte de mult mai puțină zăpadă Primele estimări...
Știrea Zilei
Video | „La Ceaune” 2026: Politica se pune din nou la foc mic, la Oarda de Jos, într-o sărbătoare câmpenească tradițională
„La Ceaune” 2026: Politica se pune din nou la foc mic, la Oarda de Jos, într-o sărbătoare câmpenească tradițională Oarda...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs...
Curier Județean
Video | Parada Portului Popular la Transylvania Fest 2026 de la Gârbova, o sărbătoare a tradițiilor și a diversității culturale
Parada Portului Popular la Transylvania Fest 2026 de la Gârbova, o sărbătoare a tradițiilor și a diversității culturale Gârbova a...
Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord” pe un bulevard din municipiu dis de dimineață: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord” pe un bulevard din municipiu dis de dimineață:...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta a III-a ar fi fost ţinut prizonier Cloşca
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta...
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...