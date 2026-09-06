Actualitate

Uluitor! Deplasare cu spatele pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: Ce sancțiune a primit șoferul

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Uluitor! Deplasare cu spatele pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: Ce sancțiune a primit șoferul

La data de 25 august 2026, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au depistat în trafic, pe tronsonul autostrăzii A1, la kilometrul 517, un autoturism, condus de un bărbat, care efectua manevra de mers cu spatele pe autostradă.

Conducătorul auto a fost sancționat cu 4.325 de lei și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 120 de zile.

În perioada 24 – 30 august 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 1.617 sancțiuni contravenționale.

Astfel, au fost aplicate 303 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 140 celor care nu foloseau centura de siguranță.

De asemenea, au fost aplicate 12 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 28 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 154 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Totodată, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară.

Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 85 de permise de conducere, dintre care 37 pentru viteză și au retras 99 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni.

sursa: Poliția Română

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ce sporuri și venituri pot fi luate în calcul la pensie în 2026: Lista beneficiilor care pot aduce o pensie mai mare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 septembrie 2026

De

Ce sporuri și venituri pot fi luate în calcul la pensie în 2026: Lista beneficiilor care pot aduce o pensie mai mare Sporurile, premiile, orele suplimentare și chiar al 13-lea salariu pot conta la recalcularea pensiei, în anumite condiții. Noua legislație a pensiilor a adus o schimbare importantă pentru persoanele care au lucrat înainte de […]

Citește mai mult

Actualitate

Iarna 2026-2027, sub semnul lui Super El Niño: Europa ar putea avea parte de mult mai puțină zăpadă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 septembrie 2026

De

Iarna 2026-2027, sub semnul lui Super El Niño: Europa ar putea avea parte de mult mai puțină zăpadă Primele estimări pentru iarna 2026–2027 anunță un sezon atipic pentru Europa: zăpada ar putea fi mult mai puțină decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a continentului. Fenomenul Super El Niño ar urma să favorizeze […]

Citește mai mult

Actualitate

Nicușor Dan convoacă CSAT: România pregătește noul plan de înzestrare și cere întărirea prezenței militare americane

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

6 septembrie 2026

De

Nicușor Dan convoacă CSAT: România pregătește noul plan de înzestrare și cere întărirea prezenței militare americane Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru luni, 7 septembrie 2026, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), cu o agendă care pune în prim-plan securitatea națională, înzestrarea Armatei și consolidarea prezenței militare a Statelor Unite […]

Citește mai mult