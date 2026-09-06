Uluitor! Deplasare cu spatele pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: Ce sancțiune a primit șoferul

La data de 25 august 2026, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au depistat în trafic, pe tronsonul autostrăzii A1, la kilometrul 517, un autoturism, condus de un bărbat, care efectua manevra de mers cu spatele pe autostradă.

Conducătorul auto a fost sancționat cu 4.325 de lei și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 120 de zile.

În perioada 24 – 30 august 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 1.617 sancțiuni contravenționale.

Astfel, au fost aplicate 303 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 140 celor care nu foloseau centura de siguranță.

De asemenea, au fost aplicate 12 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 28 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 154 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Totodată, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară.

Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 85 de permise de conducere, dintre care 37 pentru viteză și au retras 99 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni.

sursa: Poliția Română

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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