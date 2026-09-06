Foto | Cine este Miss World 2026: O tânără de 24 de ani a cucerit trofeul

Cine este Miss World 2026: O tânără de 24 de ani a cucerit trofeul

Joheirry Mola, reprezentanta Republicii Dominicane, a fost desemnată Miss World 2026 în cadrul finalei organizate sâmbătă, 5 septembrie, în Nha Trang, Vietnam. La 24 de ani, tânăra este profesoară, jurnalistă și fondatoarea unei organizații dedicate sprijinirii copiilor și tinerilor din comunități vulnerabile.

Victoria lui Joheirry Mola marchează revenirea Republicii Dominicane în fruntea competiției după 44 de ani și aduce țării cea de-a doua coroană Miss World din istorie.

Republica Dominicană, din nou în vârful competiției

Noua Miss World a primit coroana de la Opal Suchata Chuangsri, reprezentanta Thailandei, care a deținut titlul anterior. Marea finală s-a desfășurat în 2 April Square din Nha Trang, în fața publicului și a concurentelor venite din întreaga lume.

Pe locul al doilea s-a clasat Elisabeth Reynés, reprezentanta Spaniei, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de Taanusiya Chetty, din Malaysia.

Pentru Republica Dominicană, succesul reprezintă a doua victorie în istoria concursului. Prima coroană a fost câștigată în 1982 de Mariasela Álvarez.

Ediția din 2026 a avut și o puternică semnificație aniversară, Miss World marcând 75 de ani de existență. Competiția a fost precedată de un festival desfășurat pe parcursul a patru săptămâni în Vietnam, la care au participat reprezentante din 111 țări și teritorii. Este pentru prima dată când Vietnamul găzduiește concursul Miss World.

Cine este Joheirry Mola

Joheirry Mola este absolventă de Business Management and Administration a Universidad Iberoamericana și activează în domeniul educației și comunicării.

Tânăra predă literatură și studii sociale în limba engleză și este fondatoarea organizației Voices of Tomorrow, prin intermediul căreia urmărește să ofere copiilor și tinerilor din comunități vulnerabile acces mai bun la educație în limba engleză.

Proiectul său pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de comunicare și a capacității tinerilor de a-și exprima ideile și de a-și construi propriile oportunități.

În etapa finală a competiției, Joheirry Mola a vorbit despre rolul educației în transformarea vieții copiilor și a prezentat experiența acumulată prin activitatea sa socială.

111 de concurente au luptat pentru coroană

Competiția din acest an a reunit 111 reprezentante. Parcursul spre titlu a inclus mai multe etape eliminatorii, numărul concurentelor fiind redus succesiv la 40, 20 și 12, pentru ca, în final, șase reprezentante să ajungă în etapa decisivă.

În marea finală s-au calificat reprezentantele Africii de Sud, Republicii Dominicane, Vietnamului, Spaniei, Malaysiei și Eritreei.

Fiecare dintre cele șase finaliste a avut o ultimă intervenție în care și-a prezentat obiectivele și proiectele prin care își propunea să producă un impact pozitiv în societate în cazul câștigării titlului.

România nu s-a numărat printre cele 40 de concurente care au obținut calificarea în sferturile de finală. Din Europa, în această etapă au ajuns reprezentantele Belgiei, Angliei, Franței, Germaniei, Gibraltarului, Poloniei, Scoției, Spaniei, Ucrainei și Țării Galilor.

sursa: Mediafax

sursa foto: Miss World

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