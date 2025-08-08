VIDEO | La Blaj continuă în ritm alert lucrările la Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice: „Crește ca Făt-Frumos din poveste!”

La Blaj continuă lucrările la Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice

La Blaj continuă în ritm alert lucrările la Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice.

„Crește ca Făt-Frumos din poveste!”, a decretat, vineri, 8 august 2025, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

Acesta a reamintit că acum 2 luni se turnau fundațiile, acum deja lucrându-se la partea superioară a imobilului.

Potrivit primarului Gheorghe Valentin Rotar, construcția clădirii din Veza, localitate componentă a municipiului Blaj, va fi finalizată cel târziu în ianuarie 2025, constructorul dând asigurări ferme în acest sens.

Proiectul este finanțat cu peste 7 milioane de lei de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește îmbunătățirea infrastructurii sociale din Municipiul Blaj, contribuind la creșterea calității vieții persoanelor vârstnice.

Implementarea proiectului va respecta cerințele de sustenabilitate, eficiență energetică și accesibilitate pentru toate categoriile de beneficiari.

