VIDEO | La Alba Iulia, 1 Decembrie se sărbătorește în familie. Patru membri ai unei familii din Timiș au venit să trăiască emoția Unirii și să le arate copiilor locul unde s-a scris istorie
La Alba Iulia, 1 Decembrie se sărbătorește în familie. Patru membri ai unei familii din Timiș au venit să trăiască emoția Unirii și să le arate copiilor locul unde s-a scris istorie
Printre zecile de participanți care s-au strâns astăzi la Alba Iulia se află și familia Strâmbi, venită tocmai din Periam, județul Timiș. Florin Strâmbi, alături de soția sa și cei doi copii, a parcurs un drum lung pentru a lua parte la manifestările dedicate Zilei Naționale. Îmbrăcați gros și vizibil emoționați, aceștia au spus că își doreau de mult timp să fie prezenți la Alba Iulia pe 1 Decembrie.
„Suntem din Periam, județul Timiș. În fiecare an, aproape, ne-am dorit să venim. Acum am avut ocazia și am venit cu toată familia. Copiii învață la școală despre această zi și și-au dorit și ei să vadă locurile despre care aud.”
Bărbatul spune că pentru el și familia sa participarea la evenimentele dedicate Zilei Naționale are o semnificație profundă. „Venim pentru strămoșii noștri, care au luptat pentru libertatea din țara asta. Să fim noi liberi și, în primul rând, copiii noștri să crească în libertate.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie: ,,Venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu ,,Huoo”
Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie: ,,Venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu ,,Huoo” Vasile Torj, marele patriot bihorean născut în comuna Dușești, a venit și anul acesta la Alba […]
LIVE VIDEO | La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie
La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie Călin Georgescu a sosit la Alba Iulia în dimineața zilei de 1 Decembrie, fiind întâmpinat de sute de simpatizanți care l-au întâmpinat cu pâine și sare. Fostul candidat la președinția României a […]
VIDEO | Marșul Unirii 2025 cu peste o mie la participanți la Alba Iulia: Patrioți din toate colțurile țării s-au adunat de Ziua Națională a României
Marșul Unirii 2025 cu peste o mie la participanți la Alba Iulia: Patrioți din toate colțurile țării s-au adunat de Ziua Națională a României Ziua de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia a debutat cu Marşul Unirii, de la ora 08:00, cu pornire de la gara feroviară. La evenimentul organizat de George Simion participă oameni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă creștere”
Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă...
LIVE VIDEO | Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români și străini
Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români...
Știrea Zilei
VIDEO | Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie: ,,Venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu ,,Huoo”
Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie: ,,Venim să...
LIVE VIDEO | La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit de 1 Decembrie
La Alba Iulia, Călin Georgescu a fost primit cu pâine și sare. Zeci de simpatizanți i-au oferit un bun venit...
Curier Județean
VIDEO | Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor
Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici...
VIDEO | ,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se reîntregesc”
,,Familia Ochilor albaștri”, din Abrud, cântec emoțional de 1 Decembrie. Au reinterpretat melodia Clopotul Reîntregirii: ,,Când clopotul răsună, inimile se...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...