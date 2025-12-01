VIDEO | La Alba Iulia, 1 Decembrie se sărbătorește în familie. Patru membri ai unei familii din Timiș au venit  să trăiască emoția Unirii și să le arate copiilor locul unde s-a scris istorie

La Alba Iulia, 1 Decembrie se sărbătorește în familie. Patru membri ai unei familii din Timiș au venit să trăiască emoția Unirii și să le arate copiilor locul unde s-a scris istorie

Printre zecile de participanți care s-au strâns astăzi la Alba Iulia se află și familia Strâmbi, venită tocmai din Periam, județul Timiș. Florin Strâmbi, alături de soția sa și cei doi copii, a parcurs un drum lung pentru a lua parte la manifestările dedicate Zilei Naționale. Îmbrăcați gros și vizibil emoționați, aceștia au spus că își doreau de mult timp să fie prezenți la Alba Iulia pe 1 Decembrie.

„Suntem din Periam, județul Timiș. În fiecare an, aproape, ne-am dorit să venim. Acum am avut ocazia și am venit cu toată familia. Copiii învață la școală despre această zi și și-au dorit și ei să vadă locurile despre care aud.”

Bărbatul spune că pentru el și familia sa participarea la evenimentele dedicate Zilei Naționale are o semnificație profundă. „Venim pentru strămoșii noștri, care au luptat pentru libertatea din țara asta. Să fim noi liberi și, în primul rând, copiii noștri să crească în libertate.”

