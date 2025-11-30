VIDEO | La Aiud a fost inaugurat primul steag tricolor pe un catarg monumental. Eveniment dedicat eroilor români și victimelor comunismului

La Aiud a fost inaugurat primul steag tricolor pe un catarg monumental. Eveniment dedicat eroilor români și victimelor comunismului

La Aiud a avut loc duminică, 30 noiembrie 2025, inauguraarea primului steag tricolor arborat pe un catarg monumental, un simbol al identității și demnității naționale, rezultat al unui proiect mult așteptat de comunitate.

Momentul a fost marcat și de sfințirea „Monumentului Eroilor Români și Victimelor Comunismului”, o inițiativă dedicată cinstirii memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea și credința poporului român.

Programul oficial, început la ora 15:30, s-a desfășurat în prezența structurilor militare, a fanfarei militare, precum și a reprezentanților autorităților locale și județene. Primăria a precizat că evenimentul a inclus „Marșul tricolorului, intonarea Imnului Național, arborarea oficială a drapelului, cântece patriotice, alocuțiuni și o slujbă religioasă de sfințire”.

„Acest moment solemn este dedicat tuturor celor care și-au jertfit viața pentru libertatea, credința și viitorul poporului român”, a transmis Primăria în mesajul adresat aiudenilor.

