VIDEO | La 70 de ani, cu o pensie sub medie, nea Nelu din Alba Iulia își rotunjește venitul adunând mii de PET-uri
Nea Nelu, în vârstă de 70 de ani, cu o pensie sub medie, a găsit o metodă ingenioasă de a-și rotunji venitul adunând mii de PET-uri
Vârstnicul, oprit de reporterii de la ziarulunirea.ro, a povestit motivele pentru care a recurs la această mică afacere, deloc ușoară.
Acesta „vânează” marile evenimente organizate în municipiul Alba Iulia, iar după ce petrecăreții pleacă acasă, ia la pas toate coșurile și zonele în care s-ar putea afla PET-uri. În doar trei zile, acesta a reușit să încaseze o sumă mult peste media salarilor din România.
Conform lui nea Nelu, în doar trei zile de colectare a PET-urilor, a reușit să adune suma de 6.000 de lei. Dacă facem un calcul simplu, pentru acești bani, albaiulianul a fost nevoit să recicleze 12.000 de PET-uri. Din cauza volumului mare de muncă, acesta a declarat că, în cele trei zile, a reușit să doarmă doar 9 ore.
„Trei nopți nu am dormit. Am început de la 5 – 6 dimineața și am ajuns acasă după 12 ore. Măcar am reușit ceva, pentru că a fost plin de sticle, pe unde mă duceam, găseam sticle lăsate de oameni. Nici nu s-au chinuit să le mai ducă cu ei. Așa că le-am luat eu! Ne-a dat Guvernul de lucru cu sticlele acestea!” a declarat Nea Nelu
De obicei, misiunea de căutare și colectare a PET-urilor este destul de grea, mai ales că acestea se găsesc răsfirate pe o arie mare de teren. Însă, în perioada festivalurilor și a concertelor, au ajuns o adevărată mană cerească. Însă, cu un preț, sănătatea!
„Anul trecut m-am obosit foarte tare, m-a durut capul o săptămână. Dar ce să fac?! Fără ele eram la pământ. Am pensie 2.000 de lei iar soția nu lucrează pentru că este bolnavă. E și multă muncă. Altul doarme într-o zi cât doar eu în trei. Deja am experiență și s-a obișnuit și organismul la acest efort” a declarat Nea Nelu
