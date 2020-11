VIDEO| Klaus Iohannis: „România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent. PSD e principalul vinovat pentru acest dezastru”

Președintele României, Klaus Iohannis susține marți, 24 noiembrie, de la ora 19.00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni.

„A trecut un an de la alegerile prezidențiale, un an care era destinat construirii României normale, proiectul pentru care cetățenii mi-au acordat încrederea și votul lor. Din păcate, pandemia nu ne-a ocolit nici pe noi. Pe parcursul acestui an, eforturile mele și ale guvernului s-au concentrat în special pe combaterea epidemiei.

Să nu uităm că la trei decenii de la Revoluție, România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent. PSD e principalul vinovat pentru acest dezastru. Am datoria față de toți românii să spun lucrurilor pe nume, pentru că miza e una uriață: destinul României de mâine. Țara noastră a fost puternic afectată de corupția și incompetența guvernelor PSD care au blocat dezvoltarea și au direcționat fondurile publice către clientela de partid. Nicio reformă nu a scăpat nesabotată de PSD”, a declarat Klaus Iohannis.

Sursa: hotnews.ro