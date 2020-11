VIDEO| Klaus Iohannis: Până nu vom avea un vaccin eficient anti COVID-19 nu există altă soluție decât impunerea unor noi restricții severe

Președintele Klaus Iohannis susține la această oră o conferință de presă la Palatul Cotroceni, după o ședință de evaluare a măsurilor anti COVID-19, la care au participat premierul Ludovic Orban, miniștrii Sănătății și Apărării, șeful DSU, Raed Arafat, precum și managerii mai multor spitale și reprezentanți ai medicilor de familie.

„Până când nu vom avea un vaccin, nu avem decât posibilitatea impunerii unor restricții severe. Romania se confrunta la rândul ei cu o situație extrem de complicata, iar restricțiile care au intrat în vigoare de ieri au că scop doar protejarea populației și reducerea presiunii uriașe pe sistemul sanitar. Este imperativ să oprim blocarea spitatelor!

E absolut de înțeles că aceste masuri nu sunt deloc populare, după un an în care am fost nevoiți să ne schimbam radical modul de viață. Din păcate, din cauza virulentei acestui virus, am văzut că reglementările mai puțin restrictive s-au dovedit insuficiente. Suntem într-un moment în care e vorba despre noi toți, la un loc.

Trebuie să rămânem realiști și să înțelegem că mai sunt încă de parcurs câteva etape până la vaccinarea propriu-zisa. Romania vă beneficia în mod echitabil de aceste vaccinuri. Avem deja o strategie de vaccinare anti-COVID.

De vaccin vă beneficia inițial tot personalul din domeniul sănătății și persoanele cu cel mai mare risc de a face forme severa de boala. O campanie de vaccinare bine planificata și comunicata eficient ne vă permite să ne întoarcem la normalitatea pe care ne-o dorim cu toții.” a declarat Klaus Iohannis.

Sursa: capital.ro hotnews.ro