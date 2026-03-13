Curier Județean

VIDEO | IPJ Alba: Accesați platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla istoricul sancțiunilor rutiere. Cum trebuie să procedați

Șoferii își pot verifica online, în mai puțin de un minut, istoricul sancțiunilor rutiere, punctele de penalizare și starea dreptului de a conduce, prin intermediul platformei HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne, au transmis polițiștii Serviciului Rutier Alba, astăzi, 13 martie 2026.

,,Accesați platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla istoricul sancțiunilor rutiere!

Polițiștii Serviciului Rutier Alba informează conducătorii auto cu privire la faptul că istoricul sancțiunilor la regimul circulației rutiere poate fi obținut online accesând platforma https://hub.mai.gov.ro. 

În maximum un minut, dacă aveți un cont de utilizator validat, puteți vizualiza online, fără să fie nevoie să achitați vreo taxă, starea dreptului de a conduce, situația punctelor de penalizare, sancțiunile contravenționale, ca urmare a încălcării regulilor de circulație pe drumurile publice. 

Cum procedați?

Vă autentificați în contul personal din HUB-ul MAI, selectați serviciul public online ,,Șoferi și vehicule”, secțiunea ,,Istoricul sancțiunilor rutiere”, apăsați butonul ,,Solicită istoricul sancțiunilor rutiere”, selectați motivul cererii, bifați căsuța de exprimare a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, apăsați butonul ,,Trimite”, iar istoricul va apărea în partea de jos a paginii, fiind pregătit pentru vizualizare și/sau descărcare. 

Dacă sunteți posesorul unui permis de conducere eliberat de autoritățile române și doriți să aflați care este starea dreptului de conduce sau numărul punctelor de penalizare acumulate, accesați https://hub.mai.gov.ro. 

Dacă nu aveți un cont în HUB, creați-vă unul și veți putea beneficia de serviciile digitalizate ale Ministerului Afacerilor Interne”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba.

