VIDEO | Iosif și Viorel, doi frați în vârstă din Apuseni, au primit șansa la un trai decent: Voluntarii OffRoadAjută le-au renovat casa, au tras apa și le-au dăruit televizor. Bătrâneii vor primi spijin permanent și asistență medicală
Doi vârstnici din Apuseni au primit de curând sprijinul voluntarilor OffRoadAjută Apuseni, care le-au curățat locuința și le-au creat totodată condiții decente de trai.
Cazul a fost semnalat lui Vasile, brașoveanul care se implică neîncetat în ajuta și schimba viața bunicilor singuri din Apuseni, chiar de către primarul comunei Avram Iancu. Bărbatul nu a stat să se gândească de două ori și a organizat de îndată o acțiune pentru ca Iosif și Viorel, cei doi frați, să beneficieze de o viață liniștită.
Vasile și voluntarii au vizitat familia la Orzești, un cătun din Avram Iancu, le-au dus pachete cu alimente la fiecare: ,,I-am găsit într-o stare precară pe amândoi, într-o mizerie de nedescris. Nea Iosif are și probleme destul de grave de sănătate și atunci ne-am și organizat și, în primul weekend ne-am și apucat de treabă”, a declarat Vasile pentru ziarulunirea.ro.
Casa a fost curățată și igienizată, apoi zugrăvită la interior. Au fost schimbate ușile și mobilierul, iar cei doi bunici au primit alimente și medicamentele de care aveau nevoie: ,,Am făcut o rânduială frumoasă, iar cu ajutorul primarului de la Avram Iancu am găsit pe cineva care se va ocupa în permanență de cei doi vârstnici”, mai povestește brașoveanul.
Badea Iosif și Badea Viorel primesc acum asistență, de două ori pe zi și mâncare cât este necesar: ,,Împreună cu Ciprian Rîșteiu vom supraveghea și ne vom implica în buna organizare, pentru un trai decent, al bunicilor. În luna martie suport eu cheltuielile, iar din luna aprilie lucrurile vor intra în normalitate”, spune bărbatul.
Viorel a fost dus și la un consult la spital la Abrud, având probleme de sănătate: ,,Ținem aproape de ei, împreună le-am redat demnitatea și, încet, încet le vom reda și încrederea în ei. Nu renunțăm și nu abandonăm icoanele vii din Apuseni”.
De asemenea, voluntarii au reușit să tragă apa până la locuința bătrâneilor, lucru care până în urmă cu câteva zile părea de nerealizat. Iosif și Viorel au primit în dar și un televizor, iar Vasile s-a asigurat că au și televiziune, pentru ca zilele să le treacă mai ușor celor doi vârstnici.
În duminica după finalizarea lucrărilor la casa celor doi bunici, preotul din localitate a sfințit locuința prin Sfeștanie (sau Aghiasma Mică) este o slujbă religioasă ortodoxă de sfințire a apei și binecuvântare a casei, menită să aducă harul lui Dumnezeu, să alunge duhurile necurate și să aducă sănătate. Slujba a inclus rugăciuni, stropirea camerelor cu busuioc și binecuvântarea celor prezenți.
După slujbă, voluntarii au organizat și o masă în aer liber, la care au participat toți cei care au dat o mână și au contribuit la acțiunea prin care cei doi frați vor avea o bătrânețe liniștită și fără griji.
