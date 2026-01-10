VIDEO | Intervenții pentru îndepărtarea zăporurilor și arborilor căzuți în albii pe râul Arieșul Mare și pârâul Abrud. Situația la zi în bazinul hidrografic al Arieșului

Intervenții pentru îndepărtarea zăporurilor și arborilor căzuți în albii pe râul Arieșul Mare și pârâul Abrud

Lucrătorii de la Apele Române au acționat în ultimele zile în Munții Apuseni pentru îndepărtarea zăporurilor și arborilor căzuți în albii pe râul Arieșul Mare și pârâul Abrud.

Acțiunea de pe pârâul Abrud s-a concentrat în zona satului Cărpiniș, din comuna Roșia Montană. S-a intervenit la îndepărtarea zăporului cu ajutorul unui excavator pe șenile cu braț lung.

De asemenea, s-a acționat pentru degajarea arborilor căzuți în albie, care obstrucționau scurgerea apei, putând provoca acumulări periculoase.

Pe râul Arieșul Mare, la Gârda de Sus, s-au desfășurat lucrări pentru degajarea arborilor căzuți în albie, în zonele cu risc crescut de formare a blocajelor și apariție a fenomenelor periculoase.

Pe teren au fost mobilizați lucrători de la Serviciul Formația Baraj Mihoiești, Sistemul Hidrotehnic Turda – Formația de lucru Baia de Arieș și Serviciul Atelier Mecanic.

Conform Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, pe râul Arieș și afluenții acestuia se înregistrau în dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie 2026: • Stația hidrometrică Albac – zăpor la stație, apă peste gheață, năboi de fund; • Stația hidrometrică Scărișoara – apă peste podul de gheață; • Stația hidrometrică Baia de Arieș – gheață la mal și năboi de suprafață; • Stația hidrometrică Vadu Moților – pod de gheață cu ochiuri; • Stația hidrometrică Ponorel – apă peste podul de gheață și năboi de fund.

sursa: Apele Române Mureș

