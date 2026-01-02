VIDEO | Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori

Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori

Drumarii din Alba intervin vineri dimineața pe mai multe sectoare de drum pentru deszăpezirea carosabilului. Județul nostru se află sub avertizare cod portocaliu de viscol și ninsori începând cu ora 10.30.

În contextul avertizării meteorologice COD PORTOCALIU, valabilă pentru județul Alba începând cu ora 10:30, instituțiile responsabile de gestionarea fenomenelor de iarnă sunt pregătite și acționează pentru menținerea siguranței traficului rutier.

În acest moment, SDN Alba intervine cu utilajele de deszăpezire din dotare pe următoarele sectoare de drum:

• DN 74, km 50–68 – deszăpezire cu 1 UMF și 1 ATB;

• DN 75, km 29–60 – în acțiune 2 ATB;

• DN 75, km 60–100 – se intervine cu 1 ATB și 1 UMF;

• DN 1R – se acționează cu 1 ATB.

Echipele sunt mobilizate în teren și intervin permanent, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, pentru asigurarea unui carosabil practicabil.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să respecte indicațiile personalului din teren, iar autovehiculele să fie echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă.

