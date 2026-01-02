2 ianuarie 2025 | Trafic în condiții de iarnă pe drumurile din Alba: Recomandări din partea polițiștilor rutieri

Trafic în condiții de iarnă pe drumurile din Alba: Recomandări din partea polițiștilor rutieri

Vineri, 2 ianuarie 2026, în a doua zi din noul an, traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din județul Alba.

În acest context polițiștii rutieri din cadrul IPJ Alba fac câteva recomandări șoferilor.

„Stimați cetățeni, vă reamintim câteva recomandări de care să țineți cont, atunci când intenționați să porniți la drum, pe timp de iarnă:

– Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic

– Păstrați distanța de siguranță!

– Utilizați autovehicule echipate corespunzător pentru iarnă

– Informați-vă, înainte de plecare, cu privire la starea drumurilor

– Conduceți prudent, respectați regulile de circulație, precum și indicațiile polițiștilor rutieri”, transmit polițiștii de la Rutieră din Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI