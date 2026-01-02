Rămâi conectat

Curier Județean

2 ianuarie 2025 | Trafic în condiții de iarnă pe drumurile din Alba: Recomandări din partea polițiștilor rutieri

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Trafic în condiții de iarnă pe drumurile din Alba: Recomandări din partea polițiștilor rutieri

Vineri, 2 ianuarie 2026, în a doua zi din noul an, traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din județul Alba.

În acest context polițiștii rutieri din cadrul IPJ Alba fac câteva recomandări șoferilor.

„Stimați cetățeni, vă reamintim câteva recomandări de care să țineți cont, atunci când intenționați să porniți la drum, pe timp de iarnă:

– Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic

– Păstrați distanța de siguranță!

– Utilizați autovehicule echipate corespunzător pentru iarnă

– Informați-vă, înainte de plecare, cu privire la starea drumurilor

– Conduceți prudent, respectați regulile de circulație, precum și indicațiile polițiștilor rutieri”, transmit polițiștii de la Rutieră din Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

în

2 ianuarie 2026

De

Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori Drumarii din Alba intervin vineri dimineața pe mai multe sectoare de drum pentru deszăpezirea carosabilului. Județul nostru se află sub avertizare cod portocaliu de viscol și ninsori începând cu ora 10.30. În contextul avertizării meteorologice COD PORTOCALIU, valabilă […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Revelion 2026, pe Piatra Secuiului: Un grup de aiudeni a înfruntat gerul și zăpada și a sărbătorit Anul Nou pe vârf

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

1 ianuarie 2026

De

Revelion 2026, pe Piatra Secuiului: Un grup de aiudeni a înfruntat gerul și zăpada și a sărbătorit Anul Nou pe vârf Un grup de aiudeni și-au petrecut noaptea dintre ani într-un mod cu totul inedit, pe Piatra Secului, una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane din județ, dar și din țară. Pentru echipa ,,Jurnal de […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | ACCIDENT la Arieșeni: Două persoane rănite după ce au ieșit de pe drum cu un ATV și au ,,plonjat” 4-5 metri într-o curte

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

1 ianuarie 2026

De

ACCIDENT la Arieșeni: Două persoane rănite după ce au ieșit de pe drum cu un ATV și au ,,plonjat” 4-5 metri într-o curte Un accident de ATV a avut loc joi după-masa, la Arieșeni. Intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop. Din primele informații, accidentul de ATV s-ar fi soldat cu 2 victime. Evenimentul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 46 de minute

2-3 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU de VISCOL și NINSORI în Alba și alte județe din țară. Rafale de 90…120 km/h și strat de zăpadă de 30-50 cm la munte

2-3 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU de VISCOL și NINSORI în Alba și alte județe din țară. Rafale de 90…120...
Actualitateacum 4 ore

Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii

Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii În...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

La un pas de tragedie într-o comună din Alba: Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar

Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o...
Ştirea zileiacum 2 ore

Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă

Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă După...

Curier Județean

Curier Județeanacum 55 de minute

VIDEO | Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori

Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori Drumarii din Alba...
Curier Județeanacum o oră

2 ianuarie 2025 | Trafic în condiții de iarnă pe drumurile din Alba: Recomandări din partea polițiștilor rutieri

Trafic în condiții de iarnă pe drumurile din Alba: Recomandări din partea polițiștilor rutieri Vineri, 2 ianuarie 2026, în a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum 4 zile

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 ore

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Opinii - Comentariiacum 23 de ore

Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte

HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea